رشد ۱۹۱ درصدی اجرای طرح هادی روستایی در بوشهر
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر گفت: اجرای طرحهای هادی روستایی در ۶ ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشد ۱۹۱ درصدی داشته است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، امیر برومند از تحقق کامل اعتبارات طرح هادی و اجرای گسترده طرحهای عمرانی روستایی در استان خبر داد و گفت: در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، تحولی کمنظیر در توسعه زیرساختهای روستاهای بوشهر رقم خورده است.
وی افزود: در ۶ ماه نخست امسال ۵۴۶ طرح طرح هادی با مجموع اعتباری بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان در سطح روستاهای استان اجرا شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، نشاندهنده رشد چشمگیر ۱۹۱ درصدی است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه بهسازی معابر، اظهار کرد: با استفاده از اعتبارات قیر و همراهی و مشارکت دهیاریها، یک میلیون متر مربع آسفالت معابر روستایی با اعتباری بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان اجرا شده است که گامی مؤثر در ارتقای کیفیت زندگی روستاییان به شمار میرود.
وی عنوان کرد: استان بوشهر در شاخص اجرای حداقل یک مرحله طرح هادی در روستاهای بالای ۲۰ خانوار به ضریب برخورداری ۱۰۰ درصدی رسیده، در حالیکه میانگین کشوری در این شاخص ۶۰ درصد است؛ موضوعی که نشان از اهتمام جدی استان در توسعه متوازن روستایی دارد.
برومند در ادامه به برنامههای آتی بنیاد مسکن استان نیز اشاره کرد و گفت: برای سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ تا کنون ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای ۴۷۰ طرح طرح هادی در استان بوشهر تصویب شده که امیدواریم با جذب و اجرای این طرحها، روند توسعه و عمران روستاهای استان با شتاب بیشتری ادامه یابد.