پخش زنده
امروز: -
رییس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: ۹۹ قبضه سلاح کلت کمری در شهرستان پیرانشهرکشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، ناصر عتباتی افزود: با هماهنگیهای صورت گرفته با اداره اطلاعات و انجام کارهای فنی و تخصصی لازم فردی که در حال حمل تعداد ۹۹ قبضه اسلحه کلت کمری بوده متوقف و سلاحهای مورد نظر توقیف شد.
او اضافه کرد: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و تحت نظر بازپرس رسیدگی کننده قرار گرفت و با قرار صادره بازداشت گردید.
عتباتی گفت: مبارزه بی امان با قاچاق سلاح و مهمات در جریان است و دستگاه قضایی اجازه نمیدهد افرادی سودجو برای مطامع و منافع شخصی امنیت کشور و مردم را به مخاطره بیاندازند و یقینا برخوردهای بازدارنده با این قانون شکنان و مجرمان معمول خواهد شد.