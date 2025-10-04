جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان با محوریت مرز کیله سردشت، صبح امروز به ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، فرماندار شهرستان و مسئولان گمرک و مرزبانی برگزار شد.

در این جلسه آخرین وضعیت مبادلات مرزی استان و ظرفیت‌های مرز کیله سردشت مورد بررسی قرار گرفته و بر لزوم ساماندهی فعالیت‌های مرزنشینان، تسهیل در روند صادرات و واردات، ایجاد زیرساخت‌های لازم و توسعه بازارچه‌های مرزی تأکید شد.

همچنین در ادامه جلسه، پیشنهادات و راهکار‌های مختلف برای توسعه مبادلات مرزی و ارتقای خدمات در مرز کیله سردشت مطرح و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شد.