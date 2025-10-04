پخش زنده
بیش از ۳۰ مواد غذایی به ضایعات تبدیل میشود.فناوری هستهای،پاسخی عملی برای کاهش ضایعات کشاورزی و به معنای افزایش بهرهوری منابع است .
به گزارش خبر گزاری صدا و سیما ، مجید آنجفی معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت : حدود ۳۰ محصول و ماده غذایی به علت ماندگارنبودن و ناپایداری محصول از بین میروند و جزء ضایعات محسوب میشوند.
دانشی وجود دارد (فناوری هستهای) که میتواند هم ضایعات را کاهش دهد و هم موجب افزایش عملکرد تولید محصول شود.
غلامرضا گل محمدی ، رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی گفت: استفاده از فناوری هستهای در حوزه اصلاح بذر و هوشمندسازی میتواند کاربرد داشته باشد.
محمد مقیسه رئیس پژوهکده کشاورزی هسته ای گفت: در این روش، بذر برنج، پنبر (یا پیوندک) یا قلمههای درختان در معرض پرتو گاما قرار داده میشوند و طبق یک روش علمی میتوانند اصلاح شوند.
کشور ایران در حال حاضر پیشرفتهای مهمی در بهرهگیری از فناوری هستهای در تولید بذرهای اصلاح شده و بهنژادی محصولات زراعی و باغی داشته است.
رئیس مرکزتحقیقات برنج گفت: در مؤسسه تحقیقات برنج کشور، پژوهشهایی برای افزایش تولید برنج انجام میشود.
در برنامههای بهنژادی با همکاری پژوهشکده کشاورزی هستهای، دو رقم متحمل به خشکی معرفی شدهاند.
مریم حسینی افزود: این ارقام میتوانند ۳۰ تا ۴۰ روز پایانی دوره زراعی را کمآبی و یا خشکی پایان فصل را تحمل کنند. در آینده، ارقام متحمل به شوری نیز با استفاده از این فناوری معرفی خواهند شد.
محمد مقیسه رئیس پژوهکده کشاورزی هسته ای افزود: ارقام حاصل از جهشزایی و پرتو گاما این نوید را میدهند که فناوری هستهای میتواند جایگاه خود را در حوزه تولید ارقام مختلف زراعی، باغی، زینتی، دارویی، مرتعی و جنگلی داشته باشد.
این دانش به صنعت باغداری هم رسیده است.
محی الدین پیرخضری رئیس موسسه تحقیقات علوم باغبانی گفت: به دلیل مشکل سرمازدگی (احتمالاً سرمازدگی بهاره) در بخشی از کشور برای گیاه "زیر هست" (یک نوع گیاه/محصول)، پروژهای با سازمان انرژی اتمی پیش گرفته شده است.
هدف این طرح ایجاد تغییراتی در ژنوم و دستیابی به ژنهایی بود که متحمل به سرمای بهاره باشند.
در این طرح، پس از افزودن مواد و سلکسیون در محیط کشت، محققان توانستند ۳ تا ۴ نوع (رقم) به دست آورند که سطوح متفاوتی از افزایش تحمل به شوری را در خود نشان دادند.
بنابر اعلام سازمان خار وبار جهانی ملل متحد تا سال ۲۰۵۰ چهل درصد به نیاز قضایی جمعیت جهان افزوده میشود.کارشناسان معتقدن بدون استفاده از فناوریهای نوین به ویژه دانش هستهای تأمین امنیت غذایی آینده جهان با چالش مواجه خواهد شد