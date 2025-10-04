مدیر مخابرات منطقه خوزستان از افزایش ۸ برابری ظرفیت ارتباطی شهرستان دزپارت با هدف ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی و پاسخگویی به نیاز‌های رو به رشد مشترکن و کاربران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رحیم فلاح زاده گفت: با نصب و راه‌اندازی تجهیزات نوین سیستم‌های انتقال در مرکز مخابراتی دهدز، ظرفیت ارتباطی این شهرستان از هزار مگابیت بر ثانیه به ۸ هزار مگابیت بر ثانیه ارتقا پیدا کرد.

وی افزود: این اقدام با هدف تأمین پهنای باند موردنیاز کاربران تلفن همراه و شبکه‌های دیتا انجام شده و بستر لازم برای پشتیبانی از نسل‌های آتی فناوری‌های ارتباطات سیار نیز فراهم گردیده است.

فلاح زاده می‌گوید: برای اجرای این طرح ارتباطی، بیش از ۴۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات شرکت مخابرات ایران سرمایه‌گذاری شده است.

گفتنی است؛ ارتقای ظرفیت ارتباطی دزپارت نقش مهمی در بهبود کیفیت خدمات ارتباطی، افزایش سرعت اینترنت و پاسخگویی به نیاز‌های آینده مشترکین این شهرستان خواهد داشت.