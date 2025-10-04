مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی گفت: رویدادهای گردشگری با جذب گردشگری و معرفی ظرفیت‌ها زمینه‌ساز تقویت زیرساخت‌ها می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مرتضی صفری در جریان برگزاری جشنواره انگور سیاه میرآباد در گفت‌و‌گو با خبرنگاران ضمن تشکر از فرماندار و سایر مسئولان برای برگزاری جشنواره انگور سیاه میرآباد اظهار کرد: رویداد‌های گردشگری باعث معرفی و شناخته شدن ظرفیت‌های هر منطقه می‌شود و با توجه به انگیزه بالای فرماندار و مردم بافرهنگ میرآباد، در دو سال آینده، جشنواره انگور سیاه باعث شناخته شدن هرچه بیشتر میرآباد و جذب گردشگر شده که این امر نیز باعث تقویت زیرساخت‌های گردشگری می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی افزود: گردشگری ماجراجویانه در رودخانه زاب، احداث پل معلق به دلیل طبیعت بکر، وجود پل تاریخی دوره ساسانی قلاتاسیان، وجود منطقه گردشگری پردانان و خدرآباد، تولید محصولاتی مانند انگور سیاه، سماق و گردو، وجود مزارع پرورش ماهی از جمله ظرفیت‌های میرآباد در حوزه گردشگری است.

او ادامه داد: همانگونه که استاندار همواره تاکید دارند مرز و گردشگری دو فرصت زودبازده در آذربایجان غربی هستند و استفاده بهینه از این دو فرصت، موجب می‌شود در آینده نزدیک آذربایجان غربی بتواند گردشگران زیادی را جذب کند و این جشنواره‌ها بهانه‌ای برای معرفی ظرفیت‌ها هستند.

صفری تاکید کرد: بعد از همایش اینوا زمینه برای جذب سرمایه‌گذاری در استان ایجاد شده و این جشنواره‌ها می‌تواند ابزاری برای معرفی این ظرفیت‌ها به سرمایه‌گذاران باشد و نیز این جشنواره باعث معرفی منطقه شده و حضور هر گردشگر می‌تواند حداقل هشت شغل ایجاد کند که نتیجه آن توسعه است.