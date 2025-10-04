به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، راه اندازی سامانه‌های مختلف در فراجا با هذف ارایه خدمات بیشتر در مدت زمان کمتر وبا صرف هزینه‌های کمتر از اولویت‌های فراجاست

هفته گرامیداشت فراجا با شعار «پلیس مقتدر مشارکت مردمی جامعه امن» فرصت مناسبی است تا مردم با حضور در سامانه ۱۹۷ از نزدیک با فعالیت این سامانه آشنا و پیشنهادات، انتقادات و درخواست‌های خود را به شکل چهره به چهره با فرماندهی انتظامی شهرستان در میان بگذارند.

امروز تعدادی از شهروندان نهاوندی در این برنامه با حضور در محل سامانه ۱۹۷ درخواست‌های خود را مطرح کردند.

به گفته سرپرست انتظامی شهرستان نهاوند در سال گذشته بیش از ۱۱۰۰ مورد تماس مردمی با سامانه ۱۹۷ برقرار شده است.

سرهنگ خوش روش افزود: در ۶ ماهه امسال هم بیش از ۶۰۰ تماس مردمی برقرار شده که افزایشی حدود ۳ درصدی در این مدت نسبت به مدت مشابه پارسال دارد.

او تأکید کرد: همچنین در هفته فراجا بیش از ۵۰ عنوان برنامه برگزار می شود.

سرپرست انتظامی شهرستان نهاوند تصریح کرد: در ۶ ماهه اول امسال بیش از ۱۵ هزار تماس با پلیس ۱۱۰ در نهاوند از سوی شهروندان این شهرستان برقرار شده است.