پخش زنده
امروز: -
رئیس دانشگاه تهران گفت: برای بررسی موضوع حادثه انفجار در آزمایشگاه دانشکده فنی دو کمیته تشکیل شده که کمیته اول بررسی علت انفجار این آزمایشگاه و کمیته دوم ارزیابی همه دستگاههای خطرآفرین آزمایشگاههای دانشگاه پیگیری مکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ محمد حسین امید در حاشیه مراسم تشییع دانشجوی دانشگاه تهران که امروز در مقابل دانشکده فنی دانشگاه تهران صورت گرفت، گفت: من به خانواده مرحوم، اساتید، دانشجویان تسلیت عرض میکنم. در واقع روز پنجشنبه اطلاع داده شد که ساعت ۱۴: ۱۰ دقیقه انفجاری در آزمایشگاه دانشکده فنی دانشگاه رخ داده است. ما خودمان را به محل رساندیم و مشخص شد یک کپسول هیدروژن که سالها بود در این آزمایشگاه تعویض میشد، منفجر شده و در اثر آن حادثه شدیدی رخ میدهد که یکی از دانشجویان ما مرحوم کلاته که نزدیک این کپسول بوده است، از دنیا میرود.
امید افزود: در حادثه فوق یکی دیگر از دانشجویان دختر ما که نزدیک کپسول بود به بیرون از آزمایشگاه پرتاب میشود و دانشجوی دیگر ما نیز تحت تاثیر این انفجار مصدوم و بخش زیادی از این آزمایشگاه نیز تخریب میشود.
رئیس دانشگاه تهران گفت: دکتر محمود نیلی احمدآبادی که در آزمایشگاه مواد حضور داشت، نیز تحت تاثیر این انفجار به بیرون از آزمایشگاه پرتاب میشود و جراحات مختصری میبینند.
دکتر امید خاطرنشان کرد: محمد امین کلاته بلافاصله در این انفجار از دست میرود و دو دانشجوی دیگر که علائم حیاتی داشتند به بیمارستان منتقل میشوند. تیم پزشکی بیمارستان شریعتی و رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران به شدت برای درمان دانشجویان تلاش کردند؛ به طوریکه وضعیت دانشجویان مصدوم در همان روز پایدار شد؛ این در حالی بود که نگرانی ضربه مغزی و آسیب بینایی برای این دانشجویان وجود داشت.
وی افزود: در حال حاضر وضعیت دانشجویان مصدوم بهبود یافته است و یکی از دانشجویان به بخش منتقل شده است و یکی دیگر از دانشجویان که جراحی کوچکی در دست داشت، هنوز در آیسیو قرار دارد و فردا به بخش منتقل میشود.
رئیس دانشگاه تهران تاکید کرد؛ امیدواریم دانشجویان مصدوم به زودی مرخص شوند. مرحوم کلاته، دانشجوی بسیار پرتلاش و مستعدی بود که قرار بود شهریورماه از رساله خود دفاع کند؛ اما با اصرار خود و استاد راهنما قصد داشت کارهای جدیدی را انجام دهد.
دکتر امید افزود: خوشبحتانه دکتر نیلی از اساتید دانشگاه تهران نیز که حادثه دیده بود حال خوبی دارند. ما دیروز به اتفاق هیات رئیسه دانشگاه به دیدار خانواده مرحوم کلاته که خانواده بسیار فرهیخته بودند، رفتیم. این جوان هم از نظر اخلاقی و هم از نظر کاری، هوش و استعداد بسیار خاص و ویژه داشت که این حادثه به همه ما بسیار سخت گذشت. امیدوارم خانواده ایشان بتوانند این مصیبت را پشت سربگذرانند.
این استاد دانشگاه تهران از تشکیل کمیتهای برای بررسی علت انفجار آزمایشگاه دانشکده فنی این دانشگاه خبر داد و افزود: این کمیته برای بررسی ابعاد و چرایی این اتفاق تشکیل شده است؛ چرا که این آزمایشگاه و تجهیزات آن کاملا استاندارد بود. مرحوم کلاته نیز برای استفاده از این دستگاه توسط یکی از دانشجویان پسا دکتری دوره آموزشی دیده بود؛ بنابراین نه خطای فنی و نه خطای انسانی در این موضوع وجود داشت.
رئیس دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: در حادثه فوق انفجار به معنی آتش سوزی در آزمایشگاه اتفاق نیفتاده است؛ حتی جرقهای نیز وجود نداشته است؛ اینکه کپسول متلاشی میشود و قطعات آن به بیرون پرتاب میشود، باید مورد بررسی قرار بگیرد که تیمی با حضور اساتید خود دانشگاه برای بررسی این موضوع تشکیل شده و نتایج آن به زودی منتشر خواهد شد.
وی گفت: کمیته دیگری با این موضوع نیز در دانشگاه تهران تشکیل شده است و به طور موقت آزمایشگاههایی که امکان چنین خطری دارند را متوقف کردیم؛ البته در دانشگاه مقررات لازم رعایت میشود و همه دستگاههای خطرآفرین مجدد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.