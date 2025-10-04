پدر شهیدان افشاریان؛ در قطعه ۴۵ بهشت زهرا (س) آرام گرفت
حاج علی اکبر افشاریان، پدر شهیدان بزرگوار مجید و سعید افشاریان، امروز در مراسمی با حضور دوستان، همرزمان و خانوادهاش بر دستان مردم قدرشناس تشییع و در قطعه 45 بهشت زهرا (س) به خاک سپرده شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، سعید افشاریان در سال ۱۳۶۷ و در عملیات مرصاد به شهادت رسید و برادر بزرگترش، مجید افشاریان، سال ۱۳۶۵ جانباز ۷۰ درصد شد و پس از سالها تحمل جراحات شیمیایی، در سال ۱۳۷۸ به جمع همرزمان شهیدش پیوست.
این مراسم با حضور جمعی از رزمندگان دفاع مقدس و مردم شهیدپرور برگزار و یاد و خاطره این خانواده شهید بار دیگر گرامی داشته شد.