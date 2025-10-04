فرماندار میرآباد گفت: جشنواره انگور سیاه میرآباد فرصتی استثنایی برای معرفی قابلیت‌های منحصربه‌فرد کشاورزی، اقتصادی و گردشگری شهرستان در سطح کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حسام‌الدین باب‌گوره در جشنواره انگور سیاه میرآباد اظهار کرد: جشنواره انگور سیاه میرآباد فرصتی استثنایی برای معرفی قابلیت‌های منحصر‌به‌فرد کشاورزی، اقتصادی و گردشگری شهرستان در سطح کشور است و این جشنواره باید بتواند زمینه‌ساز توسعه پایدار، بازاریابی برای محصولات باغی منطقه و ایجاد نشاط اجتماعی در بین شهروندان باشد.

فرماندار میرآباد افزود: جشنواره انگور سیاه نماد و برندی برای رونق اقتصادی و ظرفیت‌های منطقه بوده و سعی می‌شود در سال‌های بعد این جشنواره در سطح بالاتری برگزار شود.

او ادامه داد: این جشنواره شامل چندین بخش است که مهمترین آن نمایشگاه انگور کشاورزان این شهرستان با ۲۰ غرفه است، همچنین چندین پنل تخصصی با حضور اساتید برجسته باغبانی برای ارتقای دانش باغ‌داران این شهرستان در این جشنواره برگزار می‌شود.

باب‌گوره گفت: همچنین غرفه‌هایی از محصولات تبدیلی انگور از جمله میوژاو، دوشاب و کشمش در این جشنواره دایر بوده و محصولات جنگلی این منطقه از جمله سماق و صنایع چوب هم دراین جشنواره عرضه می‌شود.

فرماندار میرآباد تصریح کرد: جشنواره انگور سیاه فرصتی مغتنم برای معرفی سایر جاذبه‌های گردشگری این منطقه نیز به شمار می‌رود، از علاقه‌مندان به این حوزه دعوت کرد تا در این جشنواره حضور فعال داشته باشند.

او درباره عنوان این جشنواره و واژه کُردی «ره‌زبه‌ر» نیز گفت: در تقویم بومی محلی این منطقه «ره‌زبه‌ر» همان مهر ماه است که شامل ۲ واژه «ره‌ز» به معنی تاکستان و «به‌ر» به معنی محصول است و دراین ماه محصول تاکستان برداشت می‌شود.

فرماندار میرآباد اضافه کرد: شهرستان میرآباد در مجموع دارای بیش از سه هزار هکتار تاکستان انگور سیاه است که به صورت دیم کشت شده و به طور میانگین هشت تا ۱۰ تن محصول از هر هکتار آن برداشت می‌شود و این شهرستان یکی از قطب‌های مهم تولید انگور سیاه در آذربایجان‌غربی است، و به دلیل شرایط خاص آب و هوایی این شهرستان و استفاده نکردن باغ‌داران از کود و سموم برای پرورش انگور سیاه، محصول تولیدی کاملا ارگانیک استحصال می‌شود.