به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، عملیات بهسازی و آسفالت روستای گره‌ای از توابع بخش مرکزی شهرستان چرام درحال اجرا است.

فرماندار شهرستان چرام با بیان اینکه عملیات بهسازی جاده روستای گره‌ای از سال ۱۴۰۱ اجرا شد گفت: و عملیات بهسازی وآسفالت این مسیر بطول ۵ کیلومتر هم اکنون در حال اجرا است.

داریوش پاداش با بیان اینکه برای بهسازی این مسیر بیش از ۹۰ میلیارد ریال هزینه شده است، افزود: با بهره برداری از این محور علاوه برخورداری هفتاد خانوار با ۴۰۰ نفر جمعیت در روستای گره ایی، ۱۵۰ خانوار روستایی و عشایری در چهار روستا در مسیر از جمله چاسخار و قلعه بنی از جاده مناسب بهره‌مند می‌شوند.