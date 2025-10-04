آمار فروش و مخاطب نمایش‌های مجموعه تئاترشهر، تالار هنر و تماشاخانه‌سنگلج تا پایان روز جمعه ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۴ اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایش «رامسس دوم» به کارگردانی رضا گوران که از روز هفتم مهرماه اجرای خود را در تالار اصلی با ظرفیت ۵۷۹ نفر و قیمت بلیت ۵۰۰ هزار تومان آغاز کرده با مجموع ۴ اجرا میزبان ۲ هزار و ۱۶۶ تماشاگر و فروشی معادل ۹۹۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده است.

نمایش «یتیمچه» به کارگردانی مهرداد ضیایی که از روز بیست و هفتم مهرماه در تالار چهارسو با ظرفیت ۱۳۲ صندلی و قیمت بلیت ۳۰۰هزار تومان پیش روی مخاطبان قرار گرفته ، با مجموع ۱۳ اجرا و میزبانی از ۸۰۴ تماشاکر به فروشی معادل ۱۸۲ میلیون و ۵۵۰ هزارتومان دست پیدا کرده است.

نمایش «سنگ بست» به کارگردانی محمد مهدی خاتمی که از روز بیست و ششم شهریورماه در همین تالار با ظرفیت ۱۳۲ تماشاگر روی صحنه رفته ، تاکنون با مجموع ۱۴ اجرا ، قیمت بلیت ۳۰۰ هزارتومان و ۹۱۳ تماشاگر به فروشی معادل ۲۰۲ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان دست یافته است.

نمایش «من و خاله جانم» به کارگردانی رویاکاکاخانی که از روز بیست و هشتم شهریورماه در تالار قشقایی به صحنه رفته ، تاکنون با در نظرگرفتن ظرفیت ۹۶ نفری تالار ، قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان ، ۱۲ نوبت اجرا و میزبانی از ۳۶۵ تماشاکر به فروشی معادل ۵۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «یا عیسی مسیح بیچاره شدیم» به کارگردانی مسعود موسوی هم که از روز بیست و هشتم شهریورماه در تالار ۹۶ نفری قشقایی میزبان علاقه‌مندان تئاتر است، با مجموع ۱۲ اجرا ، قیمت بلیت ۳۰۰هزار تومان و ۶۳۹ تماشاگر ، ۱۳۵ میلیون تومان فروش داشته است.

نمایش «مترونوم» به کارگردانی امیرسلطان احمدی که از روز چهاردهم شهریورماه در تالار سایه با ظرفیت صندلی ۷۲ تماشاگر روی صحنه رفت، با مجموع ۲۴ اجرا ، قیمت بلیت ۲۰۰ هزار تومان و میزبانی از ۸۳۷ مخاطب به فروشی معادل ۱۱۹ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان دست پیدا کرده و از این تالار خداحافظی کرد.

نمایش «اتاق زبان» به کارگردانی حسن معینی هم که از روز چهاردهم شهریورماه در تالار سایه اجرای خود را آغاز کرد ، با در نظر گرفتن ظرفیت ۷۲ نفری تالار، قیمت بلیت ۲۰۰ هزار تومان و ۲۴ اجرا روز جمعه یازدهم مهر با میزبانی ۶۱۱ تماشاگر و فروشی معادل ۷۶ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان به اجرای خود پایان داد.

در کارگاه نمایش، نمایش «عالیجناب ام» به کارگردانی مهتاب عسگری نیز که از اول مهر اجرای خود را در کارگاه نمایش با ظرفیت تماشاگر ۲۶ نفر و قیمت بلیت ۱۶۰ هزار تومان آغاز کرده در مجموع ۹ اجرا و میزبانی از ۱۲۱ تماشاکر به فروشی معادل ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

در تماشاخانه سنگلج، نمایش «قهوه قجری» به کارگردانی علی برجی که از ۲۸ شهریور با ظرفیت سالن ۲۳۶ صندلی به صحنه رفته است، با ۱۲ اجرا، میزبان ۹۳۵تماشاگر بوده است. این نمایش با احتساب قیمت بلیت ۱۹۸ هزار تومانی، مبلغ ۱۰۸میلیون ۳۴۸ هزار ۹۰۰ تومان فروش دست یافته است.

در همین سالن نمایش «مکبث الدوله» به کارگردانی حامد شیخی که از تاریخ ۱۱شهریور ماه با ظرفیت ۲۳۶ صندلی به روی صحنه رفته است، با احتساب قیمت بلیت ۱۹۸ هزار تومان با ۲۷ اجرا ،میزبان ۱۱۱۲ تماشاگر بوده است. این نمایش به فروشی معادل ۱۱۲میلیون و ۹۶۸ هزار و۹۰۰ تومان فروش دست یافته است.

در تالار هنر، نمایش «زندگی بسیار کوتاه است» به کارگردانی مجتبی گوهر خانی که از ۲ مهر در این سالن با ظرفیت ۲۴۴ نفری به روی صحنه رفته است، با ۸ اجرا و قیمت بلیت ۱۸۷ هزار تومان توانست میزبان۴۵۳ تماشاگر باشد و به فروش ۴۰ میلیون و۷۴۷هزار و ۳۰۰ تومان دست یافته است .

مجموع تماشاگران مجموعه تئاترشهر، تالار هنر و تماشاخانه سنگلج از شروع تا روز جمعه۱۱ مهرماه ۱۴۰۴ (با احتساب مهمان و تخفیف) به عدد ۸۹۵۶ نفر رسیده است.