اهدای اعضای بدن دختر ۹ ساله مرگ مغزی ساکن مشهد به سه بیمار نیازمند عضو، حیاتی دوباره بخشید.

در هزار و هفتصد و چهلمین عمل اهدای عضو از اهداکننده مرگ مغزی این دانشگاه، مرحومه «النا حسینی» معرفی شده از بیمارستان دکتر شیخ مشهد پس از تایید مرگ مغزی و کسب رضایت خانواده‌ اش، در بیمارستان منتصریه این شهر زیر عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مسئول واحد فراهم‌ آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت:

دکتر ابراهیم خالقی افزود: کبد این کودک مرگ مغزی برای پیوند به یک بیمار بدحال، به بیمارستان بوعلی سینا شیراز ارسال شد.

وی اضافه کرد: قرنیه‌ های زنده یاد حسینی نیز برای پیوند به ۲ نفر در بانک چشم این دانشگاه ارسال شد.

خالقی گفت: این کودک مرگ مغزی با وجود رنج بیماری و قرار گرفتن در فهرست انتظار پیوند کلیه بر اثر سکته مغزی دچار مرگ مغزی شد و با رضایت خانواده اعضای وی به بیماران نیازمند عضو اهدای شد.

واحد پیوند اعضا از بیماران مرگ مغزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد که شمال‌ شرق کشور را زیر پوشش دارد، از سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را آغاز کرده است.