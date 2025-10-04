معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور تصریح کرد: این مهلت دو ماهه برای اقدام مناسب دارندگان مصوبات، یک فرصت غیرقابل بازگشت است.

در مورد زیرساخت‌های فناورانه، افشین خاطرنشان کرد که بودجه ۳۵ میلیارد تومانی فعلی برای اجرای مرکز ملی هوش مصنوعی کافی نیست و برای عملیاتی کردن این مرکز به بیش از دو همت اعتبار نیاز است.

افشین اعلام کرد: هر استانی که بتواند مالیاتی به میزان بالای دو همت در زمینه هوش مصنوعی جذب کند، ما نیز دو همت برای توسعه آن استان تخصیص خواهیم داد.

وی گفت: این تخصیص نیز منوط به بارگذاری طرح‌ها در سامانه خدمت خواهد بود تا روند نظارت و اجرا تسهیل شود.

قزوین؛ مرکز علمی و اقتصادی با ظرفیت‌های بزرگ

معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، تأکید کرد: یکی از بزرگترین مراکز علمی کشور در استان قزوین قرار دارد.

وی با اشاره به پروژه‌های ملی و نیاز به همکاری منابع ملی، بر اهمیت صنایع و تولید علم تأکید کرد.

افشین به عنوان یک قانون مهم در این زمینه، به ماده ۱۳ قانون جهش تولید اشاره کرد که به صنایع اجازه می‌دهد با دانشگاه‌ها قرارداد‌های تحقیق و توسعه منعقد کرده و از اعتبار مالیاتی بهره‌مند شوند.

معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور از اتاق بازرگانی خواست تا به دانشگاه‌ها، اعم از علوم پزشکی و مهندسی، کمک کند تا بتوانند فعالیت‌های پژوهشی خود را تقویت کنند.

به گفته وی، معاونت علمی و فناوری آماده بررسی قرارداد‌های ارتباط با صنعت است که شرط آن تحقیق و توسعه باشد.

وی خاطرنشان کرد: این اقدام می‌تواند به صنایع کمک کند تا از مزایای مالیاتی استفاده کنند و در نهایت به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کند.

معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور گفت: این رویکرد نه‌تنها به ارتقای ارتباط بین دانشگاه‌ها و صنایع کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به افزایش کارآفرینی و نوآوری در کشور نیز منجر شود.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان اینکه از وزیر اقتصاد ۶۰ همت اعتبار مالیاتی برای پروژه های علمی گرفتیم، گفت: علاقه‌مندیم تا صنایع داخل استان برای احداث پروژه چشمه نور کمک کنند.

افشین پیش‌بینی کرد: ۲ همت از صنایع قزوین برای پروژه چشمه نور و ۱۰۰ میلیارد تومان هم برای نخبگان استفاده استفاده شود.

وی افزود: طبق توافق حداکثر ۱۰ تا ۲۰ درصد مالیات واحد‌های تولیدی را برای پروژه‌های دانش‌بنیان می‌گیریم و بقیه را دولت می‌گیرد.

رئیس بنیاد نخبگان کشور تصریح کرد: وقتی چشمه نور ایجاد شود پژوهشگر پرتوان وارد قزوین خواهند شد و به نوعی سرمایه‌گذاری برای آینده استان است.

افشین اظهارداشت: از امروز صنایعی که می‌توانند مالیات خود را برای شرکت‌های دانش بنیان تخصیص دهند به استانداری مراجعه کنند تا در چشمه نور استفاده شود.

وی تصریح کرد: بهتر است صنعتگران پای‌کار استان بیایند و اعتبار مالیاتی را بیاورند تا به کمک صندوق نوآوری و شکوفایی این پروژه را اجرایی کنیم.