طرحها در صورت عدم بارگذاری در سامانه، از بودجه خارج میشوند
معاون رئیس جمهور، اعلام کرد: اعتبار طرح ها تنها دو ماه اعتبار دارد و هرگونه طرحی که ظرف این مدت در سامانه خدمت بارگذاری نشود، از بودجه مصوب خارج خواهد شد.
، حسین افشین در جلسه ستاد اقتصاد دانش بنیان استان قزوین، قاطعیت دولت در اجرای مصوبات در سطح استانها را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: هیچ اقدامی از سوی ما انجام نخواهد شد مگر اینکه مصوبههای مورد نیاز در استانها به صورت کامل اجرا شوند.
معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور تصریح کرد: این مهلت دو ماهه برای اقدام مناسب دارندگان مصوبات، یک فرصت غیرقابل بازگشت است.
در مورد زیرساختهای فناورانه، افشین خاطرنشان کرد که بودجه ۳۵ میلیارد تومانی فعلی برای اجرای مرکز ملی هوش مصنوعی کافی نیست و برای عملیاتی کردن این مرکز به بیش از دو همت اعتبار نیاز است.
افشین اعلام کرد: هر استانی که بتواند مالیاتی به میزان بالای دو همت در زمینه هوش مصنوعی جذب کند، ما نیز دو همت برای توسعه آن استان تخصیص خواهیم داد.
وی گفت: این تخصیص نیز منوط به بارگذاری طرحها در سامانه خدمت خواهد بود تا روند نظارت و اجرا تسهیل شود.
قزوین؛ مرکز علمی و اقتصادی با ظرفیتهای بزرگ
معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، تأکید کرد: یکی از بزرگترین مراکز علمی کشور در استان قزوین قرار دارد.
وی با اشاره به پروژههای ملی و نیاز به همکاری منابع ملی، بر اهمیت صنایع و تولید علم تأکید کرد.
افشین به عنوان یک قانون مهم در این زمینه، به ماده ۱۳ قانون جهش تولید اشاره کرد که به صنایع اجازه میدهد با دانشگاهها قراردادهای تحقیق و توسعه منعقد کرده و از اعتبار مالیاتی بهرهمند شوند.
معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور از اتاق بازرگانی خواست تا به دانشگاهها، اعم از علوم پزشکی و مهندسی، کمک کند تا بتوانند فعالیتهای پژوهشی خود را تقویت کنند.
به گفته وی، معاونت علمی و فناوری آماده بررسی قراردادهای ارتباط با صنعت است که شرط آن تحقیق و توسعه باشد.
وی خاطرنشان کرد: این اقدام میتواند به صنایع کمک کند تا از مزایای مالیاتی استفاده کنند و در نهایت به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کند.
معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور گفت: این رویکرد نهتنها به ارتقای ارتباط بین دانشگاهها و صنایع کمک میکند، بلکه میتواند به افزایش کارآفرینی و نوآوری در کشور نیز منجر شود.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان اینکه از وزیر اقتصاد ۶۰ همت اعتبار مالیاتی برای پروژه های علمی گرفتیم، گفت: علاقهمندیم تا صنایع داخل استان برای احداث پروژه چشمه نور کمک کنند.
افشین پیشبینی کرد: ۲ همت از صنایع قزوین برای پروژه چشمه نور و ۱۰۰ میلیارد تومان هم برای نخبگان استفاده استفاده شود.
وی افزود: طبق توافق حداکثر ۱۰ تا ۲۰ درصد مالیات واحدهای تولیدی را برای پروژههای دانشبنیان میگیریم و بقیه را دولت میگیرد.
رئیس بنیاد نخبگان کشور تصریح کرد: وقتی چشمه نور ایجاد شود پژوهشگر پرتوان وارد قزوین خواهند شد و به نوعی سرمایهگذاری برای آینده استان است.
افشین اظهارداشت: از امروز صنایعی که میتوانند مالیات خود را برای شرکتهای دانش بنیان تخصیص دهند به استانداری مراجعه کنند تا در چشمه نور استفاده شود.
وی تصریح کرد: بهتر است صنعتگران پایکار استان بیایند و اعتبار مالیاتی را بیاورند تا به کمک صندوق نوآوری و شکوفایی این پروژه را اجرایی کنیم.
معاون صندوق شکوفایی کشور هم اعلام کرد: مبلغ ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار به استان و صندوق پژوهش و فناوری تعلق میگیرد.
سیاوش ملکی فر افزود: ما از این صندوق انتظار داریم که فعالتر شود و سرمایهگذاری بیشتری را در این استان صنعتی، به ویژه در شهرهای مهم شاهد باشیم.
معاون صندوق نوآوری و شکوفایی کشور خاطرنشان کرد:همچنین، با پیشنهاد افزایش اعتبار به ششصد میلیارد تومان، میتوانیم به توسعه بهتر استان کمک کنیم.
ملکی فر خاطرنشان کرد:از مسئولان مرتبط درخواست داریم تا در زمینه سهامداری اصلاحاتی انجام دهند.
قزوین نیازمند حمایت فوری برای احیای هوش مصنوعی
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین هم اظهار کرد: هوش مصنوعی در جهان به سرعت در حال پیشرفت و شناخته شدن است و ما در این زمینه نیازمند حمایت هستیم.
مهدی ورسهای با اشاره به اینکه دانشگاه از چند سال پیش از این حوزه خارج شده، افزود:استان قزوین، به عنوان قطب رباتیک، از این صنعت فاصله گرفته است.
وی با تأکید بر اهمیت توجه به استان قزوین در این زمینه، ابراز امیدواری کرد که با همکاری و حمایتهای لازم، توسعه هوش مصنوعی در قزوین دوباره مورد توجه قرار گیرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین هم گفت: در حال حاضر ۱۶ هسته فناور در دانشگاه علوم پزشکی قزوین فعال است.
طاهر احمدی، تجهیز آزمایشگاه دانشگاه علوم پزشکی قزوین را دستاورد بزرگی در عرصه توسعه طرحهای تحقیقاتی برشمرد و گفت: برای این امر به ۳۲ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
