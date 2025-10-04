به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مختار خانی گفت: در پی اجرای گشت و کنترل مشترک توسط یگان حفاطت شهرستان ارومیه با یگان حفاطت محیط زیست استان در ارتفاعات روستای برده رش بخش صومای برادوست مامورین یگان به دو نفر شکارچی غیر مجاز برخورد و از نامبردگان یک قبضه اسلحه شکاری، یه قبضه پی سی پی و لاشه دو قطعه کبک کشف و ضبط شد.

وی گفت: موضوع تخلف در محل صورتجلسه و جهت ادامه رسیدگی به مرجع قضایی ارجاع داده شد.

خانی افزود: با توجه به اینکه در سالجاری هیچگونه مجوز شکاری صادر نشده است مامورین این اداره بصورت شبانه روزی و با همکاری یگان حفاظت اداره کل و پارک ملی دریاچه ارومیه در مناطق حضور داشته و با متخلفین بشدت برخورد خواهند کرد.