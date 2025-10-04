به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ وحید کاظمی اظهار کرد: در پی گزارش‌های مردمی مبنی بر انتشار حجم وسیعی از دود در منطقه احمد آباد، مأموران یگان حفاظت محیط زیست این اداره بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: متأسفانه برخی افراد سودجو به منظور جمع‌آوری سیم داخل لاستیک‌ها اقدام به آتش‌زدن آنها می‌کنند که این کار منجر به انتشار حجم زیادی از آلاینده‌های سمی در هوا می‌شود؛ موادی که به شدت برای سلامت انسان‌ها مضر هستند. در این مورد نیز تعداد زیادی لاستیک در حاشیه جاده دسترسی به روستای کش آرخی، به آتش کشیده شده بود که با هماهنگی شهردار محترم شهر شوط با حضور بموقع مأموران اتش نشانی، آتش مهار شد.

کاظمی ادامه داد: بر اساس ماده ۲۰ قانون هوای پاک، سوزاندن انواع پسماند‌ها از جمله لاستیک در فضای باز و معابر عمومی ممنوع است و طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، این اقدام جرم محسوب می‌شود.