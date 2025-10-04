دکتر سیدمحمد جمالیان، نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس: بیمارستان امیرکبیر با ۲۷۰ تخت فعال دیگر پاسخگوی نیاز درمانی استان نیست و ساخت یک بیمارستان جدید و مجهز الزامی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دکتر سیدمحمد جمالیان، نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس، روز گذشته در حاشیه بازدید معاون سازمان برنامه و بودجه کشور از بیمارستان امیرکبیر اراک گفت: بیمارستان امیرکبیر با ۲۷۰ تخت فعال دیگر پاسخگوی نیاز درمانی استان نیست و ساخت یک بیمارستان جدید و مجهز الزامی است.

جمالیان گفت: طرح ساخت بیمارستان ۴۲۰ تخت‌خوابی در کمیسیون ماده ۲۳ تأیید شده و موافقت‌های اولیه اخذ شده است.

او گفت: تأمین بودجه این پروژه از طریق دو مسیر خواهد بود: بخشی از بودجه ملی و ۵۰ درصد مابقی از طریق مشارکت خیرین تأمین خواهد شد.