معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان گفت: نمایشگاه کلکسیون تمبر‌های سفر و حمل‌ونقل در موزه هنر‌های تزئینی ایران آغاز به کار کرد.

سید روح‌الله سید العسگری افزود: این نمایشگاه که مورد استقبال علاقه‌مندان به تاریخ و پست قرار گرفت، شامل مجموعه‌ای از تمبر‌های نفیس مرتبط با سفر از دوره قاجار تا طرح‌های معاصر کشور‌های مختلف را به نمایش گذاشته است.

وی ادامه داد: ازجمله بخش‌های ویژه این نمایشگاه، رونمایی از تمبر نایاب مربوط به اولین قطار ریلی در ایران بود که توجه بسیاری را به خود جلب کرد.

سید العسگری افزود: این نمایشگاه فرصتی است تا شهروندان و گردشگران با تاریخچه حمل‌ونقل و نقش آن در ارتباطات جهانی ایران از طریق اسناد تصویری نظیر تمبر آشنا شوند.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان گفت: تمبر‌های سفر گنجینه‌های کوچکی هستند که تاریخچه‌ای عظیمی را روایت می‌کنند و ما از همه همشهریان و علاقه‌مندان دعوت می‌کنیم از این نمایشگاه زیبا بازدید کنند.

این نمایشگاه که تا ۱۴ مهرماه دایر است، ۱۵۰ تمبر نفیس مربوط به تاریخچه سفر و حمل‌ونقل را در معرض تماشای مخاطبان و علاقه‌مندان قرار داده است.