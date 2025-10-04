به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رئیس اداره آموزش شهروندی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد، گفت: طرح فرهنگی–آموزشی «پاتوق شهروندی» با هدف ارتقای فرهنگ مسئولیت‌پذیری اجتماعی و آموزش‌های کاربردی شهروندی، هر هفته پنجشنبه و جمعه پس از نماز مغرب در پارک‌ها و فضا‌های سبز شهر یزد برگزار می‌شود.

محمد ترکی افزود:این برنامه با استقبال چشمگیر خانواده‌ها، به‌ویژه کودکان و نوجوانان، همراه شده و به بستری پویا برای آموزش، سرگرمی و همدلی اجتماعی تبدیل شده است.

وی ادامه داد: «پاتوق شهروندی» از برنامه‌های محوری این اداره در راستای آموزش غیررسمی و فرهنگ‌سازی عمومی به شمار می‌رود و تلاش دارد تا در فضایی صمیمی، لحظاتی بانشاط و آموزنده را برای شهروندان رقم بزند.

به گفته ترکی، این برنامه شامل اجرای سرود‌های نمایشی، تئاتر خیابانی و نمایش‌های تعاملی با محوریت موضوعاتی همچون حقوق شهروندی، ایمنی، آتش‌نشانی و مسئولیت‌های اجتماعی است که در قالبی جذاب و قابل درک برای همه گروه‌های سنی ارائه می‌شود.

وی با اشاره به حضور فعال مربیان سازمان آتش‌نشانی و جمعیت هلال‌احمر یزد در این طرح خاطرنشان کرد: بخش آموزش‌های ایمنی و امدادی یکی از مؤلفه‌های کلیدی پاتوق شهروندی است که با استقبال گسترده خانواده‌ها روبه‌رو شده و نقش مهمی در افزایش آمادگی شهروندان در برابر حوادث و بحران‌ها دارد.

ترکی در پایان تأکید کرد: هدف اصلی از اجرای این طرح، ترویج فرهنگ مشارکت اجتماعی، تقویت حس تعلق شهری و گسترش مهارت‌های زندگی شهروندی است تا شهر یزد بیش از پیش به شهری پویا، ایمن و فرهنگی تبدیل شود.