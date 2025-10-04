به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، غلامحسین نظری با بیان اینکه یک هزار و ۳۵ سالمند نیازمند زیرپوشش طیف متنوعی از خدمات کمیته امداد شوش قرار دارند، اظهار کرد: ۶۵ نفر از این تعداد زمین گیر و نیازمند کمک خیران هستند.

وی افزود: این سالمندان زمین گیر نیاز به مراقبت و پرستاری ویژه دارند که همراهی خیران نوع دوست شهرستان می‌تواند در ارتقای خدمات به این عزیزان موثر باشد.

نظری ادامه داد: اهدای بسته‌های معیشتی و بهداشتی، کمک به تامین تجهیزات مورد نیاز کمک توانبخشی، پرداخت هزینه‌های نگهداری و پرستاری و همچنین پرداخت مستمری ماهیانه بخشی از خدامت ارایه شده توسط کمیته امداد به سالمندان است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی شوش با تاکید بر لزوم تکریم و احترام به سالمندان، بیان داشت: ماهیانه ۴ میلیارد ریال مستمری در مجموع به سالمندان نیازمند این شهرستان پرداخت می‌شود.

وی با اشاره به سنجش و پایش سلامت سالمندان زیرپوشش این کمیته، تصریح کرد: این کارگاه به مناسبت هفته ملی سالمند با همت مرکز بهداشت، اداره بهزیستی و بسیج سازندگی برگزار شد که در آن، ضمن پایش فشار و قندخون، آموزش‌های لازم پیرامون سبک زندگی و تغذیه سالم ارایه شد.

نظری می‌گوید: تهیه پنج دستگاه ویلچر و پنج دستگاه فشار خون، کمک خرید پوشینه، بسته‌های معیشتی و بهداشتی با اعتبار بیش از یک میلیارد ریال و همچنین پرداخت ۷۵۰ میلیون ریال هزینه درمانی از جمله خدمات این کمیته به جامعه سالمندان زیرپوشش است.

۲ هزار و ۲۰۰ خانوار نیازمند با جمعیتی افزون بر پنج هزار نفر شامل یک هزار و ۱۰۰ دانش آموز و ۷۵۰ یتیم زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شوش قرار دارند.

یک هزار و ۲۰۰ خانوار از خانواده‌های نیازمند زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شوش در مناطق روستایی این شهرستان سکونت دارند.

شهرستان شوش با بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارای ۲۲۰ روستا است و بسیاری از جمعیت زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شوش در روستا‌های این شهرستان سکونت دارند.

همچنین بیش از پنج هزار مددجوی معلول، نابینا و کم بینا زیرپوشش خدمات بهزیستی شوش قرار دارند که افزون بر ۴۰۰ وسیله توانبخشی از جمله ویلچر و سمعک با ارزش ۲۵۳ میلیارد ریال از سال گذشته تاکنون به مددجویان بهزیستی این شهرستان اهدا شده است.