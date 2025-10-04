پخش زنده
امروز: -
مدیر کل فرودگاههای استان آذربایجان غربی از آغاز پروازهای حج عمره از فرودگاه ارومیه از تاریخ ۱۸ مهرماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ عظیم طهماسبی مدیر کل فرودگاههای آذربایجان غربی اعلام کرد: نخستین پرواز حج عمره استان پنجشنبه ۱۷ مهرماه ساعت ۲۲:۳۵ در فرودگاه ارومیه به زمین خواهد نشست و بامداد جمعه ۱۸ مهرماه ساعت ۲:۳۵ از فرودگاه ارومیه به مقصد مدینه منوره انجام میشود.
وی افزود: بر اساس برنامهریزی انجامشده، در طول مهرماه از بازه زمانی ۱۸ تا ۲۲ مهرماه پنج پرواز در مسیر ارومیه ـ مدینه منوره توسط شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد.