به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ عظیم طهماسبی مدیر کل فرودگاه‌های آذربایجان غربی اعلام کرد: نخستین پرواز حج عمره استان پنج‌شنبه ۱۷ مهرماه ساعت ۲۲:۳۵ در فرودگاه ارومیه به زمین خواهد نشست و بامداد جمعه ۱۸ مهرماه ساعت ۲:۳۵ از فرودگاه ارومیه به مقصد مدینه منوره انجام می‌شود.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، در طول مهرماه از بازه زمانی ۱۸ تا ۲۲ مهرماه پنج پرواز در مسیر ارومیه ـ مدینه منوره توسط شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد.