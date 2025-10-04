نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی: پلیس جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهادی مقتدر و امین، مهم‌ترین مسئولیت را در پاسداری از قانون و تأمین امنیت مردم بر عهده دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، آیت الله عبادی در دیدار فرمانده انتظامی خراسان جنوبی و جمعی از معاونان ضمن عرض تبریک هفته انتظامی با بیان اینکه قانون ستون حیات جامعه و حافظ امنیت و آسایش مردم است، افزود: دشمنان تلاش می‌کنند با ترویج قانون‌شکنی، ارزش‌های اسلامی و اجتماعی را تضعیف کنند، اما پلیس در خط مقدم حراست از نظم و امنیت کشور ایستاده است.

نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به توطئه‌های دشمنان افزود: طراحی بی‌حجابی و ترویج بی‌قانونی، برنامه‌ای برای سست کردن پایه‌های جامعه اسلامی است.

آیت‌الله عبادی با قدردانی از مجاهدت‌های کارکنان انتظامی استان گفت: مردم بهترین ناظر و حامی پلیس هستند و بی‌تفاوتی نسبت به قانون‌شکنان به سود دشمن تمام خواهد شد.

فرمانده انتظامی استان هم گفت: نیروی انتظامی استان در حوزه‌های مختلف از مرزبانی و مدیریت ترافیک تا مبارزه با مواد مخدر، قاچاق کالا، سرقت و جرائم سایبری در کنار مردم ایستاده و تأمین‌کننده امنیت پایدار است.

سردار شجاعی نسب با اشاره به مأموریت‌های گسترده پلیس در حوزه‌های مرزبانی، مدیریت ترافیک، مقابله با قاچاق کالا و مواد مخدر، برخورد با اراذل و اوباش و مراقبت از فضای مجازی افزود: پلیس شبانه‌روز در خدمت مردم است و از پاسخگویی در مراکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تا ارائه خدمات گذرنامه و رسیدگی به شکایات مردمی و خدمات رسانی در حوزه‌های مختلف در حال انجام و دنبال می‌شود.

سردار شجاعی نسب با اشاره به نقش‌آفرینی گسترده پلیس در بحران‌ها و رویداد‌های ملی و مذهبی افزود: امنیت امروز خراسان جنوبی حاصل همدلی مردم و مجاهدت شبانه‌روزی کارکنان انتظامی است و به برکت این تلاش‌ها، استان با وجود موقعیت خاص مرزی و کویری، به عنوان یکی از امن‌ترین مناطق کشور شناخته می‌شود.