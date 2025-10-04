پخش زنده
مدیر عامل جمعیت هلالاحمر استان فارس از برگزاری دو دوره کارگاه آموزشی حمایتهای روانی با محوریت خودمراقبتی به میزبانی این جمعیت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حسین درویشی با اعلام این خبر گفت: جمعیت هلالاحمر استان فارس با همکاری سازمان جوانان، این کارگاههای آموزشی خودمراقبتی را برای مدرسان و مربیان تیمهای تخصصی سحر طراحی و اجرا کرده است تا مهارتهای روانی، ارتباطی و مدیریتی این نیروهای داوطلب تقویت شود.
درویشی با بیان اینکه در شرایط بحرانی، نخستین گام برای یاری رساندن به دیگران، حفظ سلامت روان امدادگران است، ادامه داد: تیمهای سحر بهعنوان بازوی تخصصی حمایتهای روانی جمعیت هلالاحمر، در اولین ساعات پس از وقوع بحران در کنار آسیبدیدگان حاضر میشوند و مأموریت دارند تا به بازگرداندن آرامش روانی و اجتماعی در جامعه کمک کنند که این کار نیازمند آمادگی روانی و شناخت دقیق از واکنشهای انسانی در بحران است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان فارس ادامه داد: کارگاههای آموزشی در قالب دو دوره ۴۰ نفره ویژه خواهران و برادران با هدف افزایش تابآوری روانی و ارتقای توان عملیاتی فرماندهان و اعضای تیمهای سحر از سراسر کشور برگزار میشود و در مجموع ۸۰ نفر از مدرسان و مربیان تیمهای سحر در این دورهها شرکت میکنند.
او بیان کرد: اولین دوره آموزشی از یازدهم مهر آغاز شده و تا سیزدهم مهر ادامه دارد و دومین دوره از هجدهم تا بیستم مهرماه در مرکز ستاد جمعیت هلالاحمر استان فارس برگزار میشود.
درویشی گفت: در طول این دورهها مباحثی همچون اضطراب و استرس، خستگی ناشی از همدلی، مهارتهای مقابلهای، مهارتهای ارتباطی در بحران و واکنشهای روانی در بحران و ترومـا بهصورت کارگاهی و تعاملی آموزش داده میشود تا شرکتکنندگان بتوانند ضمن شناخت بهتر فرایندهای روانی خود، در شرایط واقعی امدادرسانی، از راهکارهای علمی برای حفظ تعادل روانی و کاهش فشارهای ذهنی استفاده کنند.