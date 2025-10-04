به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، ارائه گزارش آخرین وضعیت عملکرد تسهیلات تکلیفی تبصره 18 قانون بودجه سال هزار و 402و ارائه گزارش آخرین وضعیت ثبت تعهد اشتغال سال هزار و 404 دو دستور کار این جلسه بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه ی استاندار کردستان هم این جلسه با اشاره به فرصت 15 روزه به بانکها از زمان معرفی طرح تا پرداخت تسهیلات گفت: تقدم و تاخر در پرداختها امری عادی است اما عملکرد ضعیف و سهل انگاری از هیچ بانکی پذیرفته نخواهدشد.

ازهاری در ادامه با اشاره به شعار سال با عنوان سرمایه گذاری برای تولید گفت: تا جای که ممکن است باید مشکلات فراروی تولید را حذف کنیم و سرمایه گذاران دارای طرح توجیهی را مورد استقبال قرار دهیم.

وی در پایان شاخص ارزیابی مدیران استان را معرفی طرح های اقتصادی اعلام کرد.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی در این جلسه با اشاره به اینکه امسال تعهد استان برای ثبت 22 هزار و 662 طرح است گفت: تا کنون 3 هزار و 137 طرح در سامانه ثبت شده است.

میانگین سرانه هر طرح یک و سه دهم فرصت شغلی است.

صلواتی افزود: ادارات صمت با هزار و 183 طرح کمیته امداد با هزار و 59 طرح و بهزیستی استان با 272 طرح به عنوان دستگاههای برتر ثبت طرح در سامانه رصدمعرفی شده اند.