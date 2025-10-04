پخش زنده
پنجمین جلسه کارگروه اقتصادی اشتغال و سرمایه گذاری استان امروز با دو دستور کار در استانداری کردستان تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، ارائه گزارش آخرین وضعیت عملکرد تسهیلات تکلیفی تبصره 18 قانون بودجه سال هزار و 402و ارائه گزارش آخرین وضعیت ثبت تعهد اشتغال سال هزار و 404 دو دستور کار این جلسه بود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه ی استاندار کردستان هم این جلسه با اشاره به فرصت 15 روزه به بانکها از زمان معرفی طرح تا پرداخت تسهیلات گفت: تقدم و تاخر در پرداختها امری عادی است اما عملکرد ضعیف و سهل انگاری از هیچ بانکی پذیرفته نخواهدشد.
ازهاری در ادامه با اشاره به شعار سال با عنوان سرمایه گذاری برای تولید گفت: تا جای که ممکن است باید مشکلات فراروی تولید را حذف کنیم و سرمایه گذاران دارای طرح توجیهی را مورد استقبال قرار دهیم.
وی در پایان شاخص ارزیابی مدیران استان را معرفی طرح های اقتصادی اعلام کرد.
مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی در این جلسه با اشاره به اینکه امسال تعهد استان برای ثبت 22 هزار و 662 طرح است گفت: تا کنون 3 هزار و 137 طرح در سامانه ثبت شده است.
میانگین سرانه هر طرح یک و سه دهم فرصت شغلی است.
صلواتی افزود: ادارات صمت با هزار و 183 طرح کمیته امداد با هزار و 59 طرح و بهزیستی استان با 272 طرح به عنوان دستگاههای برتر ثبت طرح در سامانه رصدمعرفی شده اند.