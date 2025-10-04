به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم فوتبال نوجوانان ایران برای حضور در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های زیر ۱۷ سال آسیا، ۱۳ تا ۲۲ مهر در مرکز ملی فوتبال برگزار می شود.

برهمین اساس کادرفنی تیم ملی پس از برگزاری ۷ اردوی انتخابی و ارزیابی ۱۹۶ بازیکن و همچنین بررسی دقیق لیگ برتر تهران و لیگ برتر کشور، نخستین فهرست این تیم را با ۲۶ بازیکن اعلام کرد که اسامی آنها به شرح زیر است:

محمد علی رهنما، علی اصغرزاده، امیرحسین حاج علی اکبری، امیرعلی خادمی، علی حیدری، محمد افراسیابی، مرتضی تدینی و محمد قاسمی (سپاهان)

امیر طا‌ها محمدی‌فر (پارس برازجان)

امیر ماهان افروزیانی، امیرحسین طایفه، محمد امین دهقانی، پویا اسمی و امیر رضا ولی پور (پرسپولیس)

طا‌ها پورمحمد، محمد بی‌نیاز و امیرمحمد عبدی (پیکان)

امیرمحمد زارعی، محمد طا‌ها کاویانی و پویا جعفری (کیا)

عباس رفیع (فولاد خوزستان)

ابوالفضل حسینی (پاس شیراز)

بردیا دری و سام گلکون (خلیج فارس شیراز)

ماهان بهشتی (ملوان انزلی)

جعفر اسدی (ملی‌پوشان چمستان مازندران)

تیم نوجوانان، یک تا ۹ آذر باید در گروه D مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا به میزبانی هند شرکت کند.

برنامه بازی‌های این تیم در این مرحله به شرح زیر است:

۳ آذر

چین تایپه_ هند

۵ آذر

ایران_ لبنان

۷ آذر

فلسطین_ ایران

۹ آذر

ایران_ هند