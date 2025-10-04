به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فخر الدین پیروزفر گفت: از ابتدای امسال تا پایان شهریور ماه، ۱۹۲ هزار و ۵۹۷ مسافر در راه آهن زاگرس جابجا شده‌اند.

وی افزود: این میزان جابجایی با ۲ هزار و ۹۶۵ رام قطار انجام شده و مجموع نفر-کیلومتر ثبت‌شده به ۳۹ میلیون و ۸۶۷ هزار۵۷۹ نفر کیلومتر رسیده است.

راه‌آهن ناحیه زاگرس به دلیل تلاقی کوه‌های زاگرس با جلگه خوزستان و پل ارتباطی به بنادر خرمشهر، آبادان، بندر امام خمینی، ماهشهر و خلیج فارس از اهمیت بالایی در خطوط ریلی کشور برخوردار است و نقش مهمی در جابه‌جایی بار و مسافر به تهران و مناطق مرکزی کشور دارد.

این پایانه ریلی یکی از نواحی بیست و یک گانه راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران است که اداره راه آهن زاگرس، مأموریت بهره‌برداری از شبکه و تجهیزات آن به منظور ارائه خدمات حمل و نقل بار در شبکه ریلی و همچنین حفاظت از حریم خطوط و ایستگاه‌های حوزه استحفاظی شوشتر و هفت تپه تا تنگ هفت استان لرستان به طول ۲۲۵ کیلومتر و با محوریت ایستگاه تشکیلاتی اندیمشک را برعهده دارد.