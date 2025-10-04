به همت شرکت نفت و گاز اروندان، پنج هزار بسته نوشت‌افزار میان دانش‌آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در شهرستان خرمشهر توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان گفت: دانش‌آموزان، امید‌های آینده کشور هستند و حمایت از آنان در مسیر تحصیل وظیفه‌ای همگانی است.

حمید دریس با اشاره به رویکرد مسئولیت اجتماعی شرکت‌های نفتی افزود: توسعه پایدار زمانی محقق می‌شود که بنگاه‌های اقتصادی به محیط پیرامونی خود توجه کنند و یکی از این حوزه‌ها، آموزش و پرورش و رسیدگی به وضعیت مدارس و دانش‌آموزان است.

او ادامه داد: در همین راستا، امسال پنج هزار بسته نوشت‌افزار از سوی این شرکت در اختیار کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار گرفت تا میان دانش‌آموزان نیازمند توزیع شود.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان از تداوم همکاری این شرکت با آموزش و پرورش و سازمان نوسازی مدارس برای ترمیم و بازسازی مدارس فرسوده در منطقه خبر داد.