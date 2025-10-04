پخش زنده
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد از برگزاری هفته ملی کودک با شعار «کودکان، حال خوش زندگی» از پانزدهم تا بیست و یکم مهرماه در سراسر استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، خانم قوامی با اشاره به برگزاری هفته ملی کودک از تاریخ ۱۵ تا ۲۱ مهرماه، جزئیات برنامههای تدارک دیده شده برای این هفته را تشریح کرد.
وی گفت: با همکاری دستگاههای مرتبط در سطح استان یزد، برنامههای بسیار متنوع و شادی برای کودکان تهیه و تدارک دیده شده است و امیدواریم کودکان عزیزمان حداکثر استفاده را از این برنامهها داشته باشند.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد با اشاره به جزئیات تقویم اجرایی این هفته، گفت: ویژهبرنامه جشن شادمانه در تاریخهای شانزدهم، هفدهم، هجدهم و نوزدهم مهرماه برگزار خواهد شد. این جشن با حضور گروههای هنرمند استان یزد و هنرمندان کشوری، برنامههای مفرحی را برای کودکان تدارک دیده است.
قوامی همچنین به دیگر برنامههای فرهنگی اشاره کرد و افزود: ویژهبرنامه جشن نوخوانها نیز از نوزدهم تا بیست و یکم مهرماه برگزار میشود. در این راستا، عضویت رایگان نوخوانها (کودکان هفت و هشت ساله) در طی همین روزها، با برنامههای بسیار خوبی در خدمت این عزیزان خواهیم بود.
به گفته وی، عضویت رایگان در طول هفته ملی کودک برای کلیه علاقهمندان به عضویت در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در نظر گرفته شده است. همچنین مرکز فروش محصولات کانون با تخفیف ویژه در خدمت خانوادههایی خواهد بود که قصد خرید محصولات فرهنگی را دارند.
مدیرکل کانون استان یزد درباره گستره فعالیتها در هفته ملی کودک، اظهار داشت: در مجموع ۱۸ مرکز کانون پرورش فکری در سطح استان متولی اجرای برنامههای ویژه این هفته هستند. همچنین همزمان با این جشنها و ویژهبرنامهها، خبر مسرتبخش بهرهبرداری از مراکز کتابخانه سیار شهرستانهای تفت، مهریز و خاتم را باید اعلام کنیم که فعالیتهای خود را آغاز خواهند کرد.