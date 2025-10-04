طرح سالمسازی سواحل بوشهر با سرعت بیشتری پیگیری میشود
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر گفت: با همراهی دستگاههای مسئول، اجرای طرح سالم سازی سواحل استان با سرعت بیشتری پیگیری خواهد شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، زهرا اکبری در نشست ستاد ساماندهی سواحل استان با اشاره به ظرفیت گسترده سواحل در رونق گردشگری و اقتصادی استان به اهمیت توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی در این حوزه تاکید کرد.
وی اظهار کرد: وظایف تخصصی دستگاه اجرایی استان به آنان ابلاغ شده و با همراهی دستگاههای مسئول، اجرای طرح سالم سازی سواحل استان با سرعت بیشتری پیگیری خواهد شد.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر یادآور شد: ناجیان غریق از ابتدای شهریور در سواحل پر بازدید استان با هدف حفظ جان مسافران و گردشگران حضور یافتهاند.
اکبری تاکید کرد: با توجه به افزایش گردشگران و همچنین افزایش استفاده از سواحل استان در نیمه دوم سال، لزوم برنامه ریزی دقیق و گسترده توسط تمامی دستگاههای مرتبط بویژه در ایام تعطیلات پایان هفته ضروری است.