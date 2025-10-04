پخش زنده
مدیر کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران: ۱۷ اثر تاریخی در لیست آثار واجد ارزش آثار تاریخی فرهنگی مازندران به ثبت رسید.
حسین ایزدی افزود: این آثار تاریخی شامل بنای شهرداری و حمام چمه بن آمل، باغ پژوهش و آرامگاه ارامنه رامسر، مسجد امام حسین آلاشت، سینمای شورآباد سوادکوه، کارخانه کنسرو قائم شهر، سقانفار بالامیرکلای بابل، کاخ تمیشان، مسچد الیکا و تکیه سیدالشهدا یالرود نور، خانههای تاریخی داوودی، نصیری، حمام چال مسچد و واوسر ساری، نبی پل اسرم میاندرود و بقعه سبد محمد زبات چالوس در لیست آثار واجد ارزش تاریخی فرهنگی مازندران به ثبت رسید.
مدیر کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران تصریح کرد: آثار مذکور تحت حفاظت و نظارت وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی است و هرگونه دخل و تصرف یا اقدام و عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر هویت آن شود برابر مواد ۵۵۸ لغایت ۵۶۹ از کتاب پنجم قانون مجازاتهای اسلامی، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده، جرم محسوب میشود و مرتکب، مشمول مجازاتهای قانونی خواهد شد.
او با بیان اینکه مرمت و بازسازی اثر، صرفاً با تأیید و نظارت وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ممکن است، افزود: ثبت آثار تاریخی در راستای شناسایی، مستندسازی و حفاظت از میراثفرهنگی یک کشور انجام میشود.
ایزدی با اشاره به به این مطلب که این فرایند موجب حفظ هویت ملی، انتقال فرهنگ به نسلهای آینده و جذب گردشگر میشود، ادامه داد: آثار ثبتشده از تخریب و تغییرات ناهماهنگ محافظت میشوند و اهمیت قانونی پیدا میکنند.