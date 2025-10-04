وضعیت نامطلوب مسیل ها و آبراه‌ها در محدوده قیرخ قویی خرسلو تا قیرخ پله در پارس اباد ، که سالهاست لایه روبی نشده است وحتی بعضی از این آبراه ها برای هدایت آب های زهکش مورد استفاده قرار می گیرد.

وضعیت نامطلوب مسیل ها و آبراه‌ها در پارس آباد

وضعیت نامطلوب مسیل ها و آبراه‌ها در پارس آباد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مسیل ها و آبراه ها در زمان وقوع سیلاب نقش حیاتی در کاهش خسارت های بلای طبیعی ایفا می کند.

گزارشی از وضعیت نامطلوب مسیل ها و آبراه‌ها در محدوده قیرخ قویی خرسلو تا قیرخ پله پارس اباد، که سالهاست لایه روبی نشده است و جالب اینکه بعضی از این آبراه ها برای هدایت آب های زهکش مورد استفاده قرار می گیرد.