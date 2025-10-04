پخش زنده
مدیر امور اراضی آذربایجان غربی از بررسی هشت پرونده در شورای اصلاحات ارضی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ صفر حسین زاده گفت: گاهی در تنظیم انساق زارعین ایراداتی ایجاد میشود که اصلاح اشتباهات توسط شورای اصلاحات ارضی انجام میشود.
وی ادامه داد: شورا هفت نوع اصلاحیه از جمله اصلاح پلاک، مشخصات سجلی، مبزر، سهام، مساحت و نام روستا موجود در اسناد را بررسی میکند.
حسین زاده افزود: در این راستا جلسه شورای اصلاحات ارضی استان با حضور اعضا جهت بررسی هشت پرونده تشکیل که پس از بررسی آرای لازم صادر شد.