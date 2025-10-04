پخش زنده
تیمهای شرکتکننده در مسابقات زورخانهای و کشتی پهلوانی قهرمانی آسیا از موزه مردمشناسی ارومیه بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ تعدادی از تیمهای شرکتکننده در هفتمین دوره مسابقات ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی قهرمانی آسیا، در نخستین روز حضور خود در شهر ارومیه، از موزه مردمشناسی این شهر بازدید کردند.
تیمهای ملی افغانستان، عراق، تاجیکستان و سریلانکا و نپال که پیش از سایر کشورها به ارومیه رسیدهاند، با هماهنگی مسئولان برگزاری مسابقات، از بخشهای مختلف این موزه بازدید کردند و با جلوههایی از تاریخ، فرهنگ و اصالت مردم آذربایجان غربی آشنا شدند.
این بازدید در فضایی صمیمی و فرهنگی برگزار شد و فرصتی فراهم آورد تا میهمانان خارجی ضمن آشنایی با میراث فرهنگی منطقه، بیش از پیش با میزبانی گرم و مهماننوازی مردم ارومیه آشنا شوند.