معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد انزلی گفت: در ۶ ماه گذشته صادرات محصولات تولیدی از واحدهای تولیدی صنعتی منطقه آزاد انزلی، ۳۵۲ درصد افزایش داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مجید فاتحی عضو هیئت مدیره و معاون اقتصادی سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی، گفت: در ۶ ماه گذشته واحدهای تولیدی – صنعتی در محدوده منطقه آزاد انزلی، ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار صادرات داشتند که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۳۵۲ درصد بیشتر است.
وی تنوع کالاهای صادراتی از منطقه را مشتمل بر محصولات سلولزی، صنایع شیمیایی، تولیدات نساجی، محصولات الکترونیک و غذایی اعلام کرد و گفت: این محصولات به بازارهای حوزه اوراسیا، اروپای شرقی، غرب و شرق آسیا صادر شده است.
معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره به ۱۶۰ واحد تولیدی صنعتی فعال در دو شهرک صنعتی در محدوده منطقه آزاد انزلی گفت: ۱۵ واحد این شهرکها با سهم سرمایه گذاری ۱۰ تا ۱۰۰ درصد خارجی از کشورهای شرق و غرب آسیا، اوراسیا، اروپا، آمریکای شمالی-جنوبی، و آفریقا مشغول به فعالیت هستند.
مجید فاتحی اضافه کرد: در این ۱۵ واحد تولیدی صنعتی ۴ هزار نفر مشغول به کارند.
وی گفت: این واحدها در زمینههای تولید محصولات آرایشی و بهداشتی، غذایی، دارویی، نساجی و چرم، دخانیات، برق و الکترونیک، فلزی و شیمیایی فعالیت میکنند که مجموع تولیداتشان در ۶ ماه گذشته افزون بر ۲۵۷ میلیون دلار بوده است.