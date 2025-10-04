طی روزهای آتی تا تقریبا پایان هفته به دلیل پایداری نسبی جو آسمان استان صاف همراه با غبار محلی در ساعات بعدازظهر گاهی همراه با وزش باد پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون پیشبینی وضعیت هوای استان مرکزی شرایط جوی پیش رو را این گونه توصیف کرد: طی روزهای آتی تا تقریبا پایان هفته به دلیل پایداری نسبی جو آسمان استان صاف همراه با غبار محلی در ساعات بعدازظهر گاهی همراه با وزش باد پیش بینی میشود.
اوگفت: از نظر دمایی نیز طی روزهای آتی نوسان دمایی خاصی مشاهده نمیگردد و با توجه به خروجی فعلی مدلها حداقل طی ده روز آینده سامانه بارشی موثر بر استان نخواهیم داشت.