به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون پیش‌بینی وضعیت هوای استان مرکزی شرایط جوی پیش رو را این گونه توصیف کرد: طی روز‌های آتی تا تقریبا پایان هفته به دلیل پایداری نسبی جو آسمان استان صاف همراه با غبار محلی در ساعات بعدازظهر گاهی همراه با وزش باد پیش بینی می‌شود.

اوگفت: از نظر دمایی نیز طی روز‌های آتی نوسان دمایی خاصی مشاهده نمی‌گردد و با توجه به خروجی فعلی مدل‌ها حداقل طی ده روز آینده سامانه بارشی موثر بر استان نخواهیم داشت.