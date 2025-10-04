پخش زنده
معاون خدمات شهری و محیطزیست شهرداری منطقه ۲ از احداث و بهرهبرداری بوستان جدیدی با نام «محبت» در محله طرشت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، علیاصغر طاهری گفت: محله طرشت به دلیل تراکم بالای جمعیت بهعنوان یکی از محلاتی بود که با کمبود بوستان مواجه بود و احداث بوستان “محبت” پاسخی به نیاز حیاتی شهروندان این محله است تا از عدالت محیط زیستی بهرهمند شوند.
وی با بیان اینکه ۲۱۰ بوستان در منطقه در اختیار خانوادهها قرار دارد، ادامه داد: باتوجهبه رویکرد مدیریت شهری منطقه در ارتقای کیفیت زندگی شهری و توسعه فضاهای عمومی و تفریحی در محلات، این اقدام باهدف افزایش سرانههای سبز و تفریحی در این محله اجرا شد .
معاون شهردار منطقه ۲ افزود: برای تأمین رفاه کودکان و خانوادهها، این بوستان به امکاناتی همچون مجموعه بازی کودکان و کفپوش استاندارد زمینبازی به متراژ ۳۰۰ مترمربع تجهیز شده است تا فضایی ایمن و شاد برای اوقات فراغت شهروندان فراهم شود.