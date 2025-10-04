به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، روزنامه اسرائیلی «یدیعوت آحارانوت» مدعی شد که رژیم صهیونیستی در واکنش به پاسخ حماس به طرح «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا برای آتش‌بس جنگ غزه، قرار است یک هیئت ارشد اسرائیلی را برای مذاکرات عازم مصر یا قطر کند. اما این خبر هنوز به تأیید مقامات صهیونیستی نرسیده است.

شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی نیز نوشت، منابع اسرائیلی آگاه به مذاکرات ارزیابی می‌کنند که با توجه به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به قطر برای ترور رهبران حماس و نگرانی این رژیم از واکنش احتمالی دوحه، مذاکرات در قاهره فردا (روز یکشنبه) با حضور «استیو ویتکاف»، نماینده ویژه کاخ سفید در امور خارمیانه و «جرالد کوشنر»، مشاور رئیس جمهور آمریکا برگزار خواهد شد.

در این گزارش آمده است که سران ارشد رژیم صهیونیستی شب گذشته در خصوص مذاکرات با کاخ سفید مشورت و گفت‌و‌گو کرده‌اند.

همزمان روزنامه «معاریو» نیز نوشت که گفت‌و‌گو‌های فشرده‌ای بین میانجیگران بین المللی مذاکرات آتش‌بس در جریان است.

شبکه الشرق عربستان سعودی نیز گزارش داد که رهبران این جنبش آمادگی خود را به میانجیگران برای پایان جنگ غزه و مذاکرات برای توافق آزادی اسیران اطلاع داده‌اند. آنها همچنین خواستار تضمین عقب‌نشینی اشغالگران صهیونیستی از مناطق اشغالی نوار غزه شدند.

به گفته مقامات ارشد حماس، میانجیگران در حال رایزنی‌ها و تماس‌های فشرده‌ای برای شروع اجرای مرحله اول طرح ترامپ در مورد غزه هستند.

در پی پاسخ حماس به طرح ترامپ، ستاد خانواده‌های اسرای رژیم صهیونیستی نیز صبح امروز اعلام کرد که در یکی از میدان‌های تل‌آویو به نام اسرا تجمع خواهند کرد. میدان اسرا نامی است که ستاد خانواده‌های اسیران، میدانی که در مجاورت موزه هنر تل‌آویو و کتابخانه خانه آریلا قرار دارد، داده‌اند. آنها خواستار آزادی هرچه سریعتر تمامی اسیران شده‌اند.

روز جمعه، حماس پاسخ خود به طرح ترامپ را به میانجی‌ها ارائه داد و در بیانیه‌ای اعلام کرد که با تمایل به توقف تجاوز رژیم صهیونیستی، «مشورت‌های گسترده‌ای برای رسیدن به موضعی مسئولانه» در مورد طرح ترامپ انجام داده است.

این جنبش افزود: ما موافقت خود را با آزادی همه زندانیان، چه زنده و چه مرده، مطابق با پیشنهاد ترامپ، برای دستیابی به آتش‌بس و عقب‌نشینی، ضمن فراهم کردن شرایط لازم برای تبادل در محل، اعلام می‌کنیم.

«اسامه حمدان» نیز بامداد امروز در گفت‌و‌گو با شبکه العربی اظهار کرد: حماس آماده ورود به مذاکرات درباره عملیات تبادل اسرا است، اما این روند باید با در نظر گرفتن واقعیت‌های میدانی و شرایط انسانی موجود انجام شود.

عضو ارشد جنبش حماس با تاکید بر اینکه هیچ طرف غیر فلسطینی نباید اداره امور غزه را به دست گیرد، افزود: هرگونه تلاش برای تحمیل مدیریت خارجی بر این منطقه از سوی حماس رد خواهد شد.

حمدان با اشاره به وضعیت اسیران صهیونیست در غزه گفت: برخی از اجساد اسرای اسرائیلی دفن شده‌اند و برخی دیگر در مناطقی قرار دارند که تحت اشغال نظامیان متجاوز رژیم اسرائیل است و این شرایط پیچیده، نیازمند زمان و هماهنگی دقیق است.

وی افزود: برای اجرای عملیات تبادل اسیران، بیش از ۷۲ ساعت زمان لازم است و این موضوع تنها از طریق تفاهم و توافق قابل حل است.

حمدان در پایان بار دیگر تاکید کرد که ورود هرگونه مدیریت یا نیروی خارجی به غزه غیرقابل قبول است و آینده این منطقه باید توسط خود فلسطینی‌ها تعیین شود.

الجزیره نیز در همین ارتباط نوشت، مقامات ارشد حماس، آمادگی خود را برای ورود به مذاکرات از طریق میانجیگران برای بحث در مورد همه جزئیات اعلام کردند.

پس از پاسخ حماس، رئیس جمهور آمریکا از رژیم صهیونیستی خواست تا پس از موافقت حماس با آزادی اسیران و سایر شرایط، بمباران غزه را در اسرع وقت متوقف کند.

ترامپ گفت که معتقد است حماس، «آماده صلح پایدار» است و در پستی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی تروث منتشر کرد، نوشت اسرائیل باید بمباران غزه را هرچه سریع‌تر متوقف کند تا بتوان اسرا را به سرعت و ایمن آزاد کنیم. در حال حاضر، انجام این کار بسیار خطرناک است.

ترامپ ادامه داد: ما در حال حاضر در حال بحث در مورد جزئیاتی هستیم که باید بر سر آنها توافق شود. این فقط مربوط به غزه نیست، بلکه مربوط به صلح مورد انتظار در خاورمیانه است.