به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مسئول اجرایی گروه جهادی یاوران مهدی (عج) استان اصفهان گفت: این گروه جهادی متشکل از گروه دندانپزشکی؛ پزشک عمومی؛ مامایی؛ پزشک ارتوپد؛ بینایی سنجی؛ مشاوره خانواده؛ روان شناس بالینی و مشاوره تحصیلی و حقوقی با حضور در شهر گوگد گلپایگان به مردم این شهرخدمات رایگان پزشکی ارائه کردند.

ابوالفضل فدایی افزود: گروه جهادی یاوران مهدی (عج) از سال ۱۴۰۰ فعالیت خود را آغاز کرده است و با کمک‌های خیرین به مردم خدمات رایگان ارائه می‌کند.