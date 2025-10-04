به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی امروز در مراسم آغاز سال تربیتی ۶۳ هزار نوآموز پیش‌ دبستانی گفت: «جشن بزرگ غنچه‌ ها» ویژه کودکان کودکستان‌ ها، رویدادی با نماد شادابی، شکوفایی و آغاز مسیر رشد و یادگیری است.

مصطفی اسدی افزود: با گسترش پوشش دوره پیش‌ دبستانی و ارتقای کیفیت برنامه‌های تربیتی، زمینه تقویت سرمایه انسانی آینده استان بیش از پیش فراهم خواهد شد.