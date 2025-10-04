به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در این پیام آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

هفته فراجا، فرصتی مغتنم برای تجلیل از تلاش‌های شبانه‌روزی نیرو‌های خدوم انتظامی و یادآوری جایگاه والای شهیدان این عرصه است؛ آنان که با ایثار جان، امنیت را برای مردم این سرزمین به ارمغان آوردند و نام خود را در حافظه تاریخی ایران ثبت کردند.

شعار «پلیس مقتدر، مشارکت همگانی، جامعه امن» تجلی مأموریتی بزرگ و مردمی برای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.

امروز، اقتدار پلیس در سایه قانون‌مداری، مردم‌داری و پاسخ‌گویی معنا می‌یابد. مشارکت همگانی، رکن اساسی امنیت پایدار است و جامعه امن، حاصل تعامل سازنده میان مردم، مسئولان و حافظان نظم و آرامش است.

در استان گلستان، امنیت را با همدلی و همراهی می‌سازیم. انتظامی این استان، با تکیه بر اخلاق حرفه‌ای، آموزش مستمر و ارتباط مؤثر با شهروندان، در مسیر تحقق امنیت انسانی و پایدار گام برمی‌دارد.

اینجانب ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای والامقام فراجا، از تلاش‌های مجاهدانه فرماندهان، افسران، درجه‌داران، سربازان و خانواده‌های محترم آنان صمیمانه تقدیر می‌نمایم و توفیق روزافزون این مجموعه خدوم را در مسیر خدمت به مردم شریف از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.