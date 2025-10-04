تجلیل از حافظان قرآن کریم استان بوشهر
در آئینی با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، از حافظان دارای گواهینامه حفظ عمومی استان تقدیر شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، آئین تجلیل از حافظان قرآن کریم برنده جوائز اهدایی سازمان دارالقرآن الکریم در مصلای جمعه این شهر برگزار شد.
این مراسم با حضور آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، رئیس شورای هماهنگی و گسترش فعالیتهای قرآنی استان، حجتالاسلام محمد قادری مدیرکل تبلیغات اسلامی و دبیر شورای هماهنگی و گسترش فعالیتهای قرآنی استان و حیدر سوسنی فرمانده انتظامی، عبدالله خسروی فرمانده مرزبانی استان بوشهر برگزار شد.
در این مراسم از سارا بازویی، زینب بهادر، معصومه بهادری، رعنا نعمتی و سکینه فرمانی به عنوان پنج نفر از حافظان قرآن کریم در سطوح مختلف از یک تا پانزده جزء تجلیل شد و هدایای نقدی از سوی سازمان دارالقرآن به این عزیزان اختصاص یافت.
گفتنی است، در استان بوشهر در مجموع ۱۵ نفر حائز کسب هدیه نقدی مسابقات سازمان دارالقرآن الکریم شدند.