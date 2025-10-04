به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، سرپرست اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی همزمان با هفته گرامیداشت سالمندان؛ سرپرست اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی به بیان آمار ازدواج در سالمندان استان پرداخت.

محمدزاده؛ سرپرست اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی گفت: در این ازدواج‌ها ۵۶ آقا و ۱۰ خانم بالای ۶۰ سال؛ ازدواج کرده‌اند.

سرپرست اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی افزود:طبق آمار در سال جاری ۱۰.۳ درصد از کل جمعیت استان که حدود ۸۸ هزار نفر می‌شوند را سالمندان به خود اختصاص داده‌اند که طی سنوات اخیر رو به افزایش بوده است.

وی افزود: بیشترین ازدواج ثبت شده در گروه سالمندان مربوط به شهرستان بیرجند؛ سپس طبس و قاینات بوده است.

طبق آخرین تعاریف جمعیتی به افراد ۶۰ ساله و بالاتر سالمند اطلاق می‌ شود.