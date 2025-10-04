پخش زنده
امروز: -
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه تحقیق و پژوهش بنیاد پیشرفت هستند بر انجام تحقیقات موثر و کاربردی و استفاده حداکثری از اعتبارات پژوهشی در استان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی بهرام سرمست در جلسه شورای برنامه ریزی اظهار کرد: طرحهای پژوهشی که از قبل در استان اجرا شده باید به روزرسانی شود و بیشتر طرحهایی مورد توجه قرار گیرد که کاربردی باشد و دردی از جامعه را درمان کند.
وی ادامه داد: امروز بیشتر طرحهای پژوهشی در دانشگاههای استان بدون توجه به نیازها و اولویتهای بومی - منطقهای انجام میشود و بیشتر آنها در گوشه کتابخانههای دانشگاهها در حال خاک خوردن هستند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی نیز در این جلسه بر تعیین تکلیف طرحهای زمین مانده مصوب شورای برنامه ریزی در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تاکید کرد و گفت: دستگاههای متولی، باید تا جلسه آینده این شورا، وضعیت این طرحها را نهایی کنند.
ظفر محمدی ادامه داد: از ۱۵۵ طرح مصوب این شورا در سالهای یاد شده ۲۷ طرح خاتمه یافته ۶۶ طرح در حال اجرا است، ۵۴ طرح آغاز نشده و هشت طرح نیز تغییر کاربری داده است که ضروری است ۵۴ طرح شروع نشده و هشت طرح تغییر کاربری شده تعیین تکلیف شوند.
وی افزود: در موضوع طرحهای بر زمین مانده، باید واقعیتهای جامعه ببینیم در برخی مواقع دولتیها مقصر هستند و در برخی مواقع، افراد سرمایه گذار کوتاهی کردهاند.