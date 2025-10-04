پخش زنده
جلسه یازدهم فصل دهم پاتوق فیلم کوتاه ساعت ۱۷ سهشنبه ۱۵ مهر در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این برنامه، فیلمهای کوتاه «قوتار» ساخته علی علیزاده، «آدلاید» ساخته فرهاد غریبی، «تکان» ساخته شاهین حقشعار از ایران و فیلم کوتاه «مورچه» ساخته کاج دریسن از کشور هلند روی پرده میرود.
نشست نقد و بررسی این آثار با حضور شاهین شجریکهن منتقد سینما برگزار میشود.
علاقهمندان برای تهیه بلیت تکسانس جلسه یازدهم پاتوق فیلم کوتاه میتوانند به سایت تیوال مراجعه کنند.