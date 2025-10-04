پخش زنده
دبیر رویداد بینالمللی المپیک فناوری با اشاره به برگزاری رقابتها در حوزههای متنوع علمی و فناورانه، اعلام کرد: برگزیدگان این رویداد علاوه بر کسب عنوان بینالمللی، از امتیاز نخبگی نیز بهرهمند خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ سجاد عباسی فشمی در نشست خبری رویداد بین المللی المپیک فناوری که امروز ۱۲ مهرماه در محل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد، به تشریح جزئیات دومین دوره این رویداد پرداخت و گفت: ثبتنام دومین دوره رقابتهای بینالمللی المپیک فناوری از تیرماه آغاز شد و از شهریورماه نیز دورههای آموزشی بهصورت آنلاین و آفلاین در برخی مسیرهای رقابتی برگزار شد تا شرکتکنندگان با فضای رقابتها بیشتر آشنا شوند.
فشمی افزود: در برخی حوزهها، رقابتها در وبسایتهای بینالمللی دارای رنکینگ جهانی ایندکس شدهاند که این موضوع باعث شد تا حضور شرکتکنندگان خارجی افزایش یابد. بهویژه در حوزههایی نظیر امنیت سایبری و برنامهنویسی، رقابتها با شاخصهای بینالمللی سنجیده شده و امتیاز جهانی شرکتکنندگان نیز ثبت میشود.
رقابت مقدماتی برای کسب سهمیه نهایی
دبیر رویداد المپیک فناوری تأکید کرد: ثبتنامکنندگان امکان ورود مستقیم به مرحله نهایی را ندارند. نخست باید در مرحله مقدماتی شرکت کرده و سهمیه لازم برای ورود به مرحله اصلی را کسب کنند. در مجموع حدود ۱۵ هزار نفر در این دوره ثبتنام کردهاند، اما تنها ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ نفر از آنها بر اساس عملکرد در مرحله مقدماتی به رقابتهای نهایی راه خواهند یافت.
برنامهنویسی با حضور ۷۲۸ شرکتکننده خارجی
وی ادامه داد: در حوزه برنامهنویسی، چهار مسیر رقابتی شامل Python، Django، الگوریتم و توسعه نرمافزار طراحی شده است. در این بخش ۴۹۲۶ شرکتکننده از داخل کشور و ۷۲۸ نفر از سایر کشورها ثبتنام کردهاند. در مرحله مقدماتی، تیمی از روسیه موفق به کسب رتبه اول و تیمی از هندوستان رتبه دوم شد.
رقابت هوش مصنوعی؛ صدرنشینی آلمان
دبیر رویداد المپیک فناوری بیان کرد: در حوزه هوش مصنوعی نیز سه مسیر «پردازش متن»، «پردازش تصویر» و «پردازش صوت» طراحی شده است. تعداد ثبتنامکنندگان داخلی در این بخش ۲۵۷ نفر و شرکتکنندگان خارجی ۲۲۷ نفر اعلام شد. در رقابت مقدماتی، تیمی از آلمان در رتبه نخست و تیمی از عمان در رتبه دوم قرار گرفتند.
فشمی خاظرنشان کرد: بخش امنیت سایبری با سه مسیر «حمله و دفاع نرمافزاری»، «حمله و دفاع سختافزاری» و «شکار پرچم» (CTF) یکی از پرمخاطبترین بخشهای این دوره از رقابتها بوده است. در این حوزه ۱۸۹۸ نفر از داخل کشور و بیش از ۱۰۰ شرکتکننده خارجی ثبتنام کردهاند. در رقابت مقدماتی، تیمی از لهستان موفق به کسب مقام نخست و تیمی دیگر از همین کشور مقام دوم را به دست آوردند.
رقابتهای پهپادی؛ راهیابی ۱۰ تیم به فینال
وی افزود: در حوزه فناوری پهپادی، مسیرهای مختلفی از جمله «چالش طراحی و پیادهسازی»، «پرواز نمایشی»، «پرواز خودکار» و «پرواز تجمعی» تعریف شده است. از میان بیش از هزار نفر ثبتنامکننده، پس از غربالگری اولیه، ۶۲۰ نفر به عنوان شرکتکننده واقعی وارد رقابتها شدند. مرحله دوم این رقابتها در روزهای آینده برگزار خواهد شد و در نهایت ۱۰ تیم برتر به مرحله نهایی المپیک فناوری راه مییابند.
رباتهای جنگجو در سه کلاس رقابت میکنند
فشمی تصریح کرد: رقابت رباتهای جنگجو در سه کلاس «سبکوزن»، «سنگینوزن» و «دانشآموزی» برگزار میشود. تاکنون حدود ۱۰۰ تیم مشخصات رباتهای خود را ارسال کردهاند که در حال بررسی است. تیمهای راهیافته به مرحله نهایی تا ۲۰ مهرماه اعلام خواهند شد.
اینترنت اشیاء؛ چالش در بهینهسازی و امنیت
وی افزود: در بخش اینترنت اشیاء (IoT) نیز رقابتهایی در حوزههایی مانند «بهینهسازی مصرف انرژی»، «احراز هویت»، «امنیت شبکه» و «مدیریت پهنای باند» طراحی شده است. در این بخش، ۸۵ تیم در قالب تیمهای ۴ تا ۶ نفره ثبتنام کردهاند و مرحله مقدماتی آن طی هفته آینده برگزار خواهد شد. حدود ۱۵ تیم از این بخش به مرحله نهایی راه خواهند یافت.
ایستگاه فناوری؛ پیوند نخبهها با بازار کار
دبیر المپیک فناوری همچنین به ایجاد ایستگاه فناوری اشاره کرد و گفت: ایستگاه فناوری، فرصتی برای معرفی نخبگان به پوزیشنهای شغلی مورد نیاز سازمانها و شرکتهاست. سال گذشته ۶۳۰۰ نفر اعلام آمادگی برای ورود به بازار کار کرده بودند که از این تعداد، ۲۳۱ جلسه مصاحبه شغلی برگزار شد.
فشمی همچنین از اعطای امتیاز نخبگی به برگزیدگان این رویداد بینالمللی خبر داد و گفت: همچنین در این دوره نیز کارجویان میتوانند با ثبت پروفایل در سایت، شانس معرفی به شرکتها و سازمانهای مختلف را پیدا کنند و فرآیند جذب و اشتغال آنها تسهیل خواهد شد.