پخش زنده
امروز: -
معاون اقتصادی استانداری لرستان با اشاره به جذب سرمایهگذاری خارجی در استان، افزود: امسال حدود ۶۴ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی بهصورت رسمی در لرستان انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، معاون اقتصادی استانداری لرستان، در حاشیه نشست تجاری لرستان و قزاقستان با بیان اینکه امروز میزبان سفیر کشور قزاقستان در استان بودیم، اظهار کرد: این سفر با میزبانی اتاق بازرگانی و همراهی استانداری لرستان انجام شد و زمینهساز توسعه همکاریهای اقتصادی بین فعالان دو منطقه خواهد بود.
امید شاهآبادی، با اشاره به ظرفیتهای بینظیر استان لرستان، خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه راهبرد عملیاتی توسعه استان، هدفگذاری شده تا میزان صادرات را طی چهار سال به یک میلیارد دلار افزایش دهیم.
به گفته معاون اقتصادی استانداری لرستان برگزاری چنین جلساتی با محوریت اتاق بازرگانی و همکاری بخشهای دولتی و خصوصی، در تحقق این هدف مؤثر خواهد بود.
امیدی شاهآبادی با اشاره به جذب سرمایهگذاری خارجی در استان، افزود: امسال حدود ۶۴ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی بهصورت رسمی در لرستان انجام شده و موارد دیگری نیز از مسیرهای مختلف در دست اجرا داریم.
شاهآبادی در پایان خاطرنشان کرد: این سرمایهگذاریها عمدتاً در حوزه صنایع وابسته به کشاورزی و سایر زمینههای صنعتی متمرکز شده است.