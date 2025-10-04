پویانمایی «ده سالگی» به کارگردانی فاطمه جعفری به دوازدهمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان زیرو پلاس روسیه راه یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پویانمایی «ده‌سالگی» ساخته فاطمه جعفری به بخش مسابقه دوازدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان زیرو پلاس روسیه راه یافت و قرار است در نخستین روز این جشنواره به نمایش درآید.

در دوازدهمین دوره جشنواره زیرو پلاس، بیش از ۲۰۰ فیلم از ۳۰ کشور جهان در بخش‌های مختلف از جمله فیلم‌های بلند و کوتاه، آثار انیمیشن، مستند و فیلم‌های علمی به نمایش درمی‌آید و بسیاری از این آثار برای نخستین‌بار در روسیه اکران خواهند شد.

پویانمایی ۱۸ دقیقه‌ای «ده سالگی» داستان پدر و پسری را روایت می‌کند که تنها در کلبه‌ای تک‌افتاده در جنگلی انبوه روزگار می‌گذرانند. پدر، شکارچی‌ است و روزی برای سرگرم کردن پسر، صیدی زنده برای او می‌آورد. صید که در ابتدا حکم بازیچه را برای پسر دارد باعث تغییری مهم در زندگی او می‌شود.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پیش‌تر نیز در سال ۱۴۰۰ با فیلم سینمایی «اقیانوس پشت پنجره» به کارگردانی بابک نبی‌زاده توانست جایزه بزرگ هشتمین جشنواره زیرو پلاس را از آن خود کند.

دوازدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان «زیرو پلاس» از ۱۳ تا ۲۰ مهر (۵ تا ۱۲ اکتبر ۲۰۲۵) در شهر تیومن روسیه برگزار می‌شود.