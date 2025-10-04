به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس اداره راهداری و حمل و‌نقل جاده‌ای بروجرد ظهر امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری فارس در بروجرد اظهار کرد: ۶۹ کیلومتر از راه‌های اصلی و فرعی و روستایی شهرستان بروجرد در نیمه نخست سال بهسازی و روکش آسفالت شده است.



فرهاد گودرزی افزود: باهدف ایمن‌سازی محور‌های مواصلاتی و کاهش تصادفات جاده‌ای، عملیات خط‌کشی به طول ۶۳۰ کیلومتر در حوزه استحفاظی شهرستان بروجرد در شش‌ماهه نخست امسال انجام شد.



رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان بروجرد گفت: همچنین در این مدت احداث آبرو جهت جلوگیری از قطع ارتباط ۲۰ روستا در محور‌های تحت پوشش انجام شده است.



گودرزی افزود: رفع آبشستگی محور‌های اصلی و روستایی به طول ۱۲۰ کیلومتر، ایجاد زهکشی رواناب به طول ۱۶۰ کیلومتر جهت هدایت آب‌های سطحی، رفع ۲ مورد آب‌گرفتگی در محور‌های بروجرد به خرم‌آباد و بروجرد به اراک، پاک‌سازی قنو راه‌ها به طول ۶۷ کیلومتر، تعریض شانه راه به طول ۷۰ کیلومتر، تنظیف و علف‌کنی شانه راه‌های اصلی، فرعی و روستایی به طول ۱۷۵۰ کیلومتر انجام شده است.



وی اظهار کرد: همچنین ریزش‌برداری از محور‌های اصلی و فرعی به میزان ۲۵۰۰ مترمکعب، پاک‌سازی رفیوژ میانی ۲۹ کیلومتر، لایروبی دهانه ۲۵ دستگاه پل در محور‌های بروجرد به اراک و بروجرد به خرم‌آباد، اصلاح شیب شیروانی محور‌های مواصلاتی به طول ۲۵ کیلومتر، ایجاد هره خاکی به طول ۱۰ کیلومتر، عملیات واکنش سریع در مواجهه با تصادفات شامل ۵۰ مورد واژگونی خودرو و پاک‌سازی سطح راه از شن، سنگ، لاستیک و لاشه حیوانات از دیگر اقدامات انجام شده در این مدت بوده است.



رئیس اداره راه و شهرسازی بروجرد در خصوص اقدامات نظارتی و کنترل حریم راه گفت: صدور ۱۱۳ برگ اخطاریه و ابلاغ به متجاوزین در محور‌های اصلی، فرعی و روستایی توسط کارشناسان حقوقی، ایمنی و حریم اداره شهرستان، قلع‌وقمع ۳۵ مستحدثات غیرمجاز در شریان‌های اصلی و روستایی در ۶ ماه و برخورد با ۶۵ مورد از دست‌فروشان حاشیه راه در محور‌های بروجرد به خرم‌آباد و بروجرد به اشترینان از جمله این اقدامات است.



گودرزی افزود: تعمیر و نگهداری روشنایی به طول ۲۱۴ کیلومتر، نصب انواع علائم عمودی شامل اخطاری، انتظامی ۷۴۱ عدد، نصب تابلو اطلاعاتی ۱۰ عدد به مساحت ۸۲ مترمربع، علائم افقی شامل نصب چشم‌گربه‌ای ۱۳۰۰ عدد، استوانه ایمنی ۱۰ عدد، نصب بشکه ایمنی ۵۳ عدد، نصب سرعت‌کاه آسفالتی و پلاستیکی ۱۲ عدد و رنگ‌آمیزی بیش از هشت مورد سرعت‌کاه آسفالتی از دیگر اقدامات انجام شده در این مدت است.



وی تصریح کرد: جمع‌آوری و تعمیرات گاردریل به طول ۶/۵ کیلومتر، تهیه و نصب ۲ کیلومتر گاردریل و آشکارساز ۱۰۰۰ عدد گاردریل، تهیه و نصب نیوجرسی به طول ۲/۲ کیلومتر و آشکارسازی نیوجرسی ۸۸۵ عدد از دیگر اقدامات در حوزه ایمن‌سازی بوده است.



وی عنوان کرد: انجام ۸۰ مورد بازدید حریم توسط کارشناسان اداره راهداری شهرستان و ثبت بیش از ۱۵.۲۰۰ گزارش عملکرد راهداری در سامانه RMS ازجمله اقدامات در حوزه ایمنی بوده است.



رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان بروجرد گفت: تمامی این اقدامات باهدف افزایش ایمنی، تسهیل تردد، کاهش خطرات تصادفات و حفظ شبکه راه‌های شهرستان بروجرد انجام شده است و نشان‌دهنده تعهد و تلاش روزافزون اداره راهداری در بهبود وضعیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای بوده است.