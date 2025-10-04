به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست ورزش و جوانان استان گفت: مسابقات تیراندازی پسران استان برای اعزام به المپیاد استعداد‌های برتر کشوربا حضور تیم‌های منتخب شهرکرد، بروجن، لردگان، اردل و فارسان در دو رشته تفنگ و تپانچه برگزار شد.

حسین زمانی افزود: در رشته تفنگ ابوالفضل جهانبازی، علی محمدی وماهان قاسمی ودرشته تپانچه طا‌ها محمودی، یاسین امانی و محمدامین طاهری موفق به کسب مقام شدند.