مسابقات تیراندازی انتخابی استان چهارمحال و بختیاری با معرفی برترینها به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست ورزش و جوانان استان گفت: مسابقات تیراندازی پسران استان برای اعزام به المپیاد استعدادهای برتر کشوربا حضور تیمهای منتخب شهرکرد، بروجن، لردگان، اردل و فارسان در دو رشته تفنگ و تپانچه برگزار شد.
حسین زمانی افزود: در رشته تفنگ ابوالفضل جهانبازی، علی محمدی وماهان قاسمی ودرشته تپانچه طاها محمودی، یاسین امانی و محمدامین طاهری موفق به کسب مقام شدند.