به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، امروز زنگ آغاز سال تحصیلی نوآموزان بدو ورود به مدارس پیش دبستانی با حضور مسئولان استانی، در دبستان دکتر فانی سنندج نواخته شد.

نوآموزان حاضر در این مراسم با خواندن سرود‌های مختلف آغاز سال تحصیلی و ورود به مدرسه را جشن گرفتند .

ورمقانی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در این مراسم با اشاره به اهمیت تعلیم و تربیت گفت: رشد و بالندگی و شناخت استعداد‌های کودکان در گرو فراگیری آموزش‌های مختلف در سنین پایین است.

مرادی نماینده مردم شهرستان‌های سنندج کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی نیز یکی از تکالیف اساسی نظام تعلیم و تربیت را آموزش نوآموزان عنوان کرد و گفت: توسعه کشور با آموزش مهارت‌های زندگی و اجتماعی کودکان رقم خواهد خورد.

حسینی مدیر کل آموزش و پرورش کردستان هم با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب در سال ۹۸ بر آموزش به عنوان یک امر حاکمیتی و نیز استقرار مراکز پیش دبستانی در کشورگفت: تاسیس سازمان تعلیم و تربیت، نقش مهمی در تحصیلات و آینده نوآموزان دارد.

تاکید بر حضور دانش آموزان مقطع ۳ تا ۶ سال در برنامه سنجش سلامت وصدور پوستر شهریه برای مراکز پیش دبستانی از دیگر مواردی بود که حسینی به آن اشاره کرد.

در ادامه منصوری مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۲ سنندج با اشاره به اینکه آموزش در دوران کودکی ماندگارتر از هر زمانی است گفت: تعلیم و تربیت نوآموزان موجب رشد و بالندگی آنها در بزرگسالی می شود.